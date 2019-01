Românii au LUAT cu ASALT FISCUL! E o REDUCERE semnificativă pentru ORICINE face asta

Mii de români se înghesuie la ghișeele fiscului pentru a-și plăti impozitele pe anul 2019. Dincolo de dorința de a scăpa de grija taxelor, se pare că a contat, pentru cei ce s-au așezat la coadă cu noaptea în cap, și reducerea de 10% acordată celor ce-și plătesc dările până la 31 martie.





La Cluj-Napoca şi Galaţi, de exemplu, s-au adunat peste o sută de persoane, majoritatea pensionari, în faţa Direcţiilor de Impozite şi Taxe ale primăriilor, încă de la orele 5 dimineaţa, deşi, potrivit legilaţiei româneşti, acestea se pot plăti inclusiv online.

Cei care au venit dis-de-dimineaţă încă de la începutul noului an par să prefere statul la coadă. „De la prima oră venim, să ne luăm de-o grijă. În fiecare an facem aşa. De când am ieşit la pensie, venim aici cu noaptea în cap. Suntem căliţi. Noi suntem obişnuiţi să venim să plătim aici la ghişeu, nu ne descurcăm cu plata online”, a declarat gălăţeanul, Mihai Grigore, potrivit Mediafax.

În schimb, la Suceava, cel care a călcat primul pragul instituţiei unde se pot achita dările către Stat a fost însuţi primarul oraşului, Ion Lungu, dând astfel un exemplu bun de urmat şi localnicilor. Acesta a achitat cu puţin peste 500 de lei, potrivit Mediafax.

“În primele zile sunt mulţi oameni care vin să plătească taxele şi impozitele, în special oameni în vârstă şi îi apreciez pentru asta. Sunt oameni în vârstă, care au spirit civic şi vin să plătească. Vin şi stau la cozi... Şi acum sunt câteva sute de oameni care stau şi aşteaptă să plătească taxele. Ne-am mobilizat şi noi, am adus casieri mai mulţi şi sperăm să le facem faţă”, a spus Ion Lungu, citat preluat de la Mediafax.

