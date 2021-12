Românii ar putea avea parte de o surpriză plăcută cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Anunț făcut de ministrul Sănătății

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit despre posibilitatea relaxării restricțiilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Oficialul a afirmat că, în momentul de față, România se află în scenariul verde, dar în continuare trebuie urmărită evoluția pandemiei de coronavirus.

Alexandru Rafila a vorbit despre posibilele relaxări din perioada sărbătorilor de iarnă

„Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare faţă de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Braşov, la târgul de Crăciun, că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă”, a spus ministrul Sănătății la B1 TV.

Întrebat despre posibile relaxări ale măsurilor de sărbători, Alexandru Rafila a spus: „Trebuie văzut contextul epidemiologic. Suntem în scenariul verde, dar contează trendul. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde, dar lucrurile mergeau prost săptămână, după săptămână. A existat o creştere relevantă din punct de vedere epidemiologic”.

Conform datelor transmise, marţi, de autorităţi, media naţională a infectărilor cu coronavirus este de 1,77 la mie, judeţul Arad fiind singurul cu rată de infectare mai mare de 3 la mie.

Nu se renunță la ideea certificatului verde la locul de muncă

La finalul săptămânii trecute, ministrul Sănătății anunța în ce stadiu se află proiectul obligativității introducerii certificatului verde la locul de muncă.

„Consensul a progresat, avem un feedback pozitiv şi cred că adoptarea unui certificat verde cu toate categoriile de eventualităţi – vaccinare, testare, trecere prin boală – este oportună.

Vrem ca el să fie introdus atunci când există justificare epidemiologică, când e raţional, şi să renunţăm la el când nu mai e cazul. Asta e ideea, să nu fie pentru totdeauna.

Nu renunţăm complet la idee. Propunerea a fost legată de utilizarea pentru o perioadă de timp limitată ţinând cont de contextul epidemiologic. Dacă e o creştere a cazurilor două săptămâni, se introduce şi se renunţă când scade incidenţa”, spunea Rafila la Antena 3.