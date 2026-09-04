Romanian Open Championship prezentat de DP World revine în perioada 10–12 septembrie 2026 pentru cea de-a treia ediție. Competiția propune un format care aduce împreună jucători profesioniști și amatori și pune accent nu doar pe rezultat, ci și pe strategie, precizie, experiența de joc și comunitatea formată în jurul golfului.

Ediția din acest an se va desfășura pe două dintre terenurile importante ale golfului din România, Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club. La start sunt așteptați 20 de profesioniști și 60 de amatori, împărțiți în 20 de echipe alcătuite dintr-un profesionist și trei amatori. Fondul total de premiere este de 100.000 de euro.

„Este un format care schimbă dinamica obișnuită a unei competiții. Profesionistul și amatorul împart același fairway, citesc aceleași green-uri și trăiesc aceeași presiune a loviturii care poate schimba o rundă. Faptul că avem anul acesta 20 de profesioniști și 60 de amatori, un fond de premiere de 100.000 de euro arată evoluția evenimentului și interesul tot mai mare pentru golf în România”, a declarat Vladi Marinov, PGA Professional și Rules Official al turneului.

La rândul său, Cristina Petrovici, Director Turneu – Romanian Open Championship prezentat de DP World, a subliniat dimensiunea mai largă a competiției: „Ne dorim ca Romanian Open Championship să fie un eveniment în care performanța sportivă și experiența participanților să fie la același nivel. Experiența ROC 2026 este construită și alături de o comunitate de branduri care se întâlnesc, timp de trei zile, în jurul jocului și al universului său”.

Printre profesioniștii confirmați pentru ediția din 2026 se numără James Kingston, de două ori câștigător în DP World Tour și de patru ori învingător în Legends Tour. Sud-africanul a câștigat OFX Irish Legends în 2025, iar în 2024 s-a impus la prima ediție a Romanian Open Championship.

Competiția are și o reprezentare feminină importantă. La București sunt așteptate jucătoare cu experiență în Ladies European Tour, între care Kristýna Napoleaová, Camilla Lennarth, Alexandra Swayne, Louise Rydqvist, Whitney Hillier și Ana Dawson.

Louise Rydqvist vine la ROC după cea mai bună clasare obținută de ea într-un turneu Ladies European Tour. Suedeza a terminat pe locul al patrulea la KPMG Women’s Irish Open, disputat la K Club la sfârșitul lunii august.

Kristýna Napoleaová are, la rândul său, o poveste neobișnuită. Înainte de golf, cehoaica a practicat fotbalul și a evoluat inclusiv pentru AC Sparta Prague. O accidentare la genunchi a determinat-o să își schimbe direcția profesională. A început să joace golf la 20 de ani, iar câțiva ani mai târziu devenea profesionistă. În 2023, a câștigat Amundi German Masters și a devenit a treia jucătoare din Cehia care se impune într-o competiție Ladies European Tour.

Lista completă a participanților este disponibilă pe am.golf, platforma oficială a competițiilor de golf din regiune.

Prima zi a turneului, 10 septembrie, este dedicată Romanian Open Championship Pro-Am și va avea loc la Bucharest Golf Club. După sesiunea de încălzire din prima parte a zilei, jocul începe la ora 11:30, printr-un shotgun start. Runda este estimată să dureze aproximativ patru-cinci ore și va fi urmată de prânz și ceremonia de premiere a competiției Pro-Am.

Vineri, 11 septembrie, acțiunea se mută la National Golf & Country Club, unde este programată prima rundă a Romanian Open Championship.

Runda decisivă va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, începând cu ora 09:00. La finalul acesteia vor fi cunoscuți câștigătorii ediției din 2026, ceremonia de premiere urmând să aibă loc în aceeași după-amiază.

Unul dintre momentele speciale ale evenimentului va fi Hole-in-One Challenge. Joi, la gaura numărul 7 de la Bucharest Golf Club, jucătorii vor avea șansa de a câștiga un ceas oferit de EraVault.

Provocarea va continua vineri, la gaura numărul 7 de la National Golf & Country Club, unde premiul este o mașină oferită de AUTOKLASS.

Organizatorii spun că experiența ROC nu se limitează la competiția propriu-zisă, ci include și activările dedicate participanților și partenerilor.

„Un turneu se construiește pe teren, dar identitatea lui se formează și dincolo de fairway. Pentru ediția 2026, am început colaborarea cu Black Sheep care va semna strategia de imagine a turneului, comunicarea și promovarea Romanian Open Championship”, a spus Cristina Petrovici, Director Turneu.

Andreea Preda, Purpose Driven Communicator în cadrul Black Sheep, a explicat direcția urmărită pentru ediția din acest an: „Vom construi o voce care își propune să ducă mai aproape de public nu doar competiția, ci și cultura care există în jurul golfului: respect pentru joc, performanță, precizie și apartenența la o comunitate”.