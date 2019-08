20 august

România va primi 30,8 miliarde euro. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 august s-au născut H.P. Lovecraft, Rajiv Gandhi, Carla Fracci, Andrei Koncealovski, surorile Kessler, Ionel Brătianu, Octav Onicescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

În calendarul creștin-ortodox, pe 20 august, sunt Prorocul Samuel, Sever, Eliodor și Teoharie. Nimic în ”Kalendar”.

În curierul de Bruxelles am primit și această informație. Am veruficat și la Reprezentanța UE la București, este OK, este aproape la fel, deci informația poate fi de domeniul public. Iată:

Comisia a propus să se aloce României, în cadrul politicii de coeziune, fonduri de peste 30,8 miliarde de euro în total, cu 6.1 miliarde de euro mai mult decât în perioada actuală.

Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor din România, în cooperare cu Guvernul român și cu Banca Mondială.

În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România să dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care să aducă beneficii întregii zone urbane, nu numai centrului economic principal. De exemplu, experții vor studia modul de extindere a rețelelor de transport urban sau felul în care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul serviciilor publice pentru a le face mai accesibile.

În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va ajuta cele opt regiuni ale României să-și îmbunătățească capacitatea de inovare și să consolideze cooperarea dintre centrele de cercetare și întreprinderi în scopul dezvoltării de produse inovatoare pentru piață. Acest proiect este lansat în cadrul inițiativei „Catching up Regions” (inițiativa privind convergența regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și creștere reduse să ajungă din urmă restul Uniunii Europene.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea și pentru politica regională, a declarat: „România va beneficia, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, de resurse considerabile pentru a investi în dezvoltarea urbană durabilă. Colaborarea experților Comisiei și ai Băncii Mondiale cu autoritățile române va contribui la pregătirea terenului în vederea realizării cu succes a acestor investiții. În paralel, oferim sprijin adaptat regiunilor din România, astfel încât acestea să-și poată capitaliza activele, să coopereze între ele și să devină mai inovatoare.”

Proiectul se va concentra asupra sprijinirii orașelor în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte comune în următoarele sectoare: transportul public, mediul înconjurător și economia circulară, digitalizarea, spiritul antreprenorial și educația. Scopul este să ofere servicii mai bune cetățenilor, să utilizeze într-un mod mai eficient finanțarea publică și să se asigure că efectele de propagare pozitive se resimt, de asemenea, în împrejurimi și în orașele mai mici.

Concret, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta orașele din România să identifice sectoarele cu un mare potențial de cooperare intermunicipală, să elaboreze proiecte comune, să utilizeze în mod optim finanțarea UE și să stabilească condițiile administrative adecvate pentru o cooperare durabilă între parteneri.

Proiectul este finanțat cu 500.000 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Până la sfârșitul acestui an, experții vor publica un raport cu recomandări specifice care ar trebui să ajute România la planificarea mai multor miliarde de euro alocate pentru investiții urbane și inovare regională în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Regiunile românești vor beneficia de expertiză adaptată din partea Comisiei și a Băncii Mondiale pentru a comercializa mai bine proiectele de cercetare, pentru a consolida capacitățile în materie de transfer de tehnologie, pentru a crea locuri de muncă în domeniul cercetării și al inovării și pentru a promova inovarea în întreprinderile mici și mijlocii locale. Experții vor ajuta regiunile:

să sprijine echipele de cercetare selectate, cu un potențial ridicat, din regiunile nord-estice și nord-vestice, pentru ca acestea să-și poată aduce ideile inovatoare pe piață;

să faciliteze transferul și diseminarea cunoștințelor și a noilor tehnologii între organizațiile de cercetare și întreprinderi;

să promoveze cooperarea dintre sectorul public și cel privat, ajutând organizațiile publice de cercetare din regiunile nord-estice și nord-vestice să multiplice și să îmbunătățească serviciile de cercetare și inovare furnizate întreprinderilor;

să sprijine antreprenorii din toate regiunile României pentru ca aceștia să poată testa și îmbunătăți viabilitatea comercială a prototipurilor lor, în vederea creării unei rezerve solide de proiecte pregătite să primească finanțare europeană și națională în viitor.

Proiectul va fi realizat până la sfârșitul anului 2020 și beneficiază de un buget de 2 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. În cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 mai sunt încă disponibile fonduri de 110 milioane de euro pentru sprijinirea activităților de cercetare legate de specializarea inteligentă și de transferul de tehnologie.

Inițiativa Catching up Regions (inițiativa privind convergența regiunilor) a fost lansată de Comisia Europeană pentru a înțelege ce anume frânează creșterea economică și investițiile în regiunile cu venituri și creștere reduse și care ar fi modul optim de utilizare a fondurilor UE pentru a soluționa aceste probleme.

În 2016, cu ajutorul Centrului Comun de Cercetare, a fost lansată etapa pilot în regiunile din nord-estul și nord-vestul României, cu scopul de a dezvolta, actualiza și îmbunătăți strategiile de specializare inteligentă ale acestora, mai precis strategiile industriale și de inovare bazate pe capacitățile competitive locale; aceasta a avut ca rezultat o serie de proiecte care beneficiază în prezent de finanțare.

Proiectele respective vor contribui la elaborarea noilor programe din cadrul politicii de coeziune. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus să se aloce României, în cadrul politicii de coeziune, fonduri de peste 30,8 miliarde de euro în total, cu 6,1 miliarde de euro mai mult decât în perioada actuală.

No comments! Decât că Occidentul, al Patrulea Reich, diverșii licurici, ca să-și păstreze calitatea vieții și ritmul de progres, trebuie să prăduiască din România, în aceiași perioadă, cam 110-120 miliarde de euro, spun experții.

Pentru că astăzi, 20 august, îl pomenim pe marele scriitor american Howard Phillips Lovecraft, vă informez că am mai multe cărți de ale lui, cred că peste două duzini, în limba engleză, de la diferite edituri, cumpărate din anticariatele din Londra. Autorul meu preferat de “horror fiction”. L-am descoperit în anul 1979, la Londra. Kate Bush citea una dintre cărţile lui, parcă “The Call of Cthulhu” şi când a terminat-o, mi-a lăsat mie cartea. La început am zis că este o chestie să sperie fetele… Apoi, am realizat întreaga anvergură şi măreţie a operei lui Lovcraft. Omul acela, autorul american, imaginase o întreagă lume cu o mitologia infamă şi fabuloasă, cu cărţi care nu au existat niciodată, dar din care cita copios, de exemplu celebrul volum “Necronomicon”.

Nu o să uit niciodată frisonul rece, delicios şi inimitabil, al operelor sale horror citite în nopţile toride din Orient. Păcat, că la fel ca şi alte opere importante, traducerile în limba română sunt execrabile. Ca şi operele complete ale Agathei Cristie, parcă sunt traduse cu “Google”!

Asemenea opere nu trebuie “traduse” cuvânt cu cuvânt, ci adaptate. Dar că să faci acest proces cultural, trebuie să ştii despre ce este vorba, să ai o cultură enciclopedică şi cunoştiinţele specifice necesare. De unde, în ziua de astăzi?

Lovecraft este maestrul terorii pure intelectuale, de la începutul secolului XX, de ”horror fiction”. El imaginează o lume întreagă, teribilă, cărți care nu s-au scris niciodată, din care citează copios, de exemplu celebrul și infamul ”Necronomicon” – o mitologie terifiantă, cu legende și istorii înfiorătoare. ”The Call of Cthulhu” este capodopera lui, dar nu mai puțin dătătoare de frisoane decât restul operei. Lovecraft, un tip parcă din altă lume, cu o figură bolnăvicioasă, cu o sănătate precară, s-a săvârșit din viață la vârsta de 46 de ani. Gloria lui a fost postumă. Lovecraft este un autor numai pentru cei care au imaginație și reușesc să țină pasul, să fie martori la prăbușirea în neant, nebunie și delir. Numai pentru cunoscători!

Cred că o să citesc ceva de Lovecraft, pe muzică de Angelo Bandalamenti, tema Laurei din Twin Peaks, sau dansul piticului din visul agentului Cooper, am de unde să aleg, apoi neapărat să o visez pe Vineri, trebuie să o întreb ceva. Toate astea până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Eşti stresat şi încerci să compensezi cu dulcuri şi îngheţată. Nu este nicio afacere, trebuie să-ţi faci viaţa mai dulce! Încearcă să negociezi, să ţii seama şi de dorinţele celor din jur. O zi cam dubioasă, obositoare şi aglomerată. Dar, selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj.

TAUR Ziua de astăzi este o perioada bună, favorabilă semnarii hârtiilor, încheierii contractelor, finalizarii înţelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de comerţ şi jurisprudenţă. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile, este totuși marți, trei ceasuri rele. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

GEMENI Atenţie, azi, la relaţiile tale sociale pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Este bine sa faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor.

RAC Parcurgi cu succes o perioadă în care eşti foarte volubil şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire totul se termină cu bine! Noutăţi, veşti pe care le primeşti cu bucurie. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. O veste bună sau profitabilă. Una din zilele favorabile marilor sau mai micilor realizări, începerii sau finalizării profitabile a unor proiecte, afaceri, relaţii – sigur dacă faci parte din segmentul activ al populaţiei.

LEU Astrele indică o anumită reţinere, lipsă de interes, în ceea ce priveşte activitatea zilnică. Ai un sentiment de respingere, de prea plin. Astăzi, mai multă odihnă şi oferă-ţi mici plăceri. Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te mai mult, mai bine. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, poate cu o carte bună. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs! Nu lua decizii sub imperiul momentului, a dorinţei iraţionale!

FECIOARĂ Ai nevoie de un răgaz, de o pauză, ca să-ţi consolidezi planurile sau proiectele. Îţi trebuie şi o nouă abordare, o nouă perspectivă în viaţa ta sentimentală. Nu lua decizii importante. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta! La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice, de căldură – reflectezi…

BALANŢĂ O veste bună. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Te bucuri de o formă bună, foarte bună, în tot cursul zilei. Ai energie şi eşti optimist chiar dacă eşti destul de obosit. Pe plan emoţional, contrar reticenţelor tale, ai o gama largă, pastelată, de trăiri şi sentimente puternice. O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte banii, domeniul financiar. Dar, se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate unde sunt prea puţini!

SCORPION Aspectele lui Mercur te invită la discuţii clarificatoare. Este bine să lămureşti lucrurile şi să stabileşti priorităţi şi urgenţe. Atât la locul de muncă, cât şi în domeniul sentimental. Dimineaţa eşti mai mult decât oricând inclinat să faci compromisurile necesare şi aranjamentele obligatorii unei activităţi profesionale corecte şi profitabile. Dar, nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. E bine să ai iluzii…

SĂGETĂTOR Îţi e greu să înţelegi atitudinea unor persoane din anturaj sau relaţii de afaceri. Ai dificultăţi să accepţi autorităţile ale căror reguli le găseşti abuzive şi anacronice. Nu pleca la drum! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi a prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta.

CAPRICORN Ai mult de lucru, chiar dacă eşti în vacanţă. Nu mai da atâta atenţie amănuntelor, termină odată! Perfecţionismul este bun, dar nu astăzi! Acceptă chiar unele soluţii care ţi se propun. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului!

VĂRSĂTOR Componenta ludica, joaca, are o mare importanţă pentru tine, atât in afaceri cât şi în dragoste. Azi nu trebuie să te joci cu deciziile, ia mai multe informaţii înainte să spui da, sau nu! Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea caldă şi monotonă.

PEŞTI Conjunctura favorizează dorinţa de independenţă, bate un vânt de libertate. Ai vrea să sari din mediul tău! Optimismul şi energia ta sunt molipsitoare, dar atenţie cu cine te te asociezi! Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

