România va continua negocierile pe Schengen. Noile reguli propuse de ministrul Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că nu vor fi abandonate demersurile pentru aderarea României la Spațiul Schengen. El a declarat că negocierile vor continua, în perioada următoare, atât cu Comisia Europeană, cât și cu guvernul suedez. Suedia este țara care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la Cehia.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că România va continua toate demersurile pentru a îndeplini toţi parametrii necesari astfel încât să obțină un vot pozitiv privind aderarea României la Schengen.

„Austria spune că nu are nimic cu România şi nu cere nimic de la România. Totuși România vă acționa în relațiile bilaterale cu Austria cât şi în relaţia cu Comisia Europeană şi cu celelalte instituții europene pentru a construi elementele de care are nevoie Austria, dacă ele sunt acceptate şi de către ceilalți parteneri europeni pentru a gestiona mai bine migrația ilegală, pentru că este clar că Austria percepe că are o problema cu migrația ilegală”, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

România nu va mai da termene pentru aderarea la Schengen

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că România nu va oferi termene fixe privind aderarea la Schengen, dar va solicita un vot într-un viitor Consiliu JAI. El a reluat discursul președintelui Klaus Iohannis potrivit căruia va fi nevoie ca Austria să primească toate asigurările de care are nevoie că problema migrației ilegale, pe care o reclamă, are o rezolvare pozitivă.

„Domnul Preşedinte spunea că aderarea îşi dorește să se producă în cursul anului viitor. Noi vom lucra în continuare pe aceste coordonate dar nu vom da, repet, termene fixe pentru că este contraproductiv. (…) Vom discuta în continuare cu președinția suedeză, cu Comisia Europeană pentru a îndeplini toţi parametrii care sunt necesari pentru a se ajunge la un vot pozitiv. Acest vot al Austriei depinde de evoluții politice interne, va trebui evident să urmărim şi acele evoluții interne”, a mai explicat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, potrivit Antena 3.