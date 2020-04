România, stat polițienesc? „Ordinul 702”, documentul ministerial care poate spune adio meritocrației

Am intrat zilele acestea în posesia unui act oficial, „Ordinul 702”, mai exact, care pur și simplu m-a șocat. După ce l-am citit, l-am dat deoparte, apoi l-am mai citit de trei ori. Cu ochii cât cepele! Am clipit de două ori, a neîncredere. Am dialogat preț de câteva minute la telefon - pentru a mă convinge că documentul respectiv nu este o himeră desprinsă din hârțoagele României postdecembriste -, după care m-am apucat să scriu aceste rânduri.