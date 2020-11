Octavian Jurma, medic și cercetător, este de părere că în prima săptămână din luna decembrie România va înregistra în total 500.000 de cazuri COVID-19 dacă până atunci se va menține platoul de 10.000 de infectări zilnice.

Într-o singură lună s-a dublat numărul de cazuri

Omul de știință subliniază că în această situație numărul total al cazurilor COVID-19 de la începutul lunii noiembrie se va dubla în decursul a doar 30 de zile.

„La sfârșitul lunii octombrie am ajuns la 240.000 de cazuri în total de când a început pandemia, iar într-o lună am dublat. Noi vom ajunge la 500.000 de cazuri în prima săptămână din decembrie, indiferent ce facem. Întrebarea este ce să facem să nu intrăm în următoarea perioadă de dublare, care va fi, evident, de la 500.000 la un milion și nu cumva să ajungem acolo”, a declarat Octavian Jurma, potrivit Gândul.

„Dacă am fi intrat în lockdown , am fi ajuns azi la sub 2.000 de cazuri”

De asemenea, acesta a oferit exemplul altor țări din Europa care au preferat să impună lockdown-ul pentru a scădea numărul de infectări zilnice cu SARS-CoV-2.

„Dacă am fi intrat și noi în lockdown, am fi ajuns azi la sub 2.000 de cazuri și am fi ajuns sub 1000 de cazuri de sărbători. Acest lucru este acum un vis frumos pe care nu îl mai putem atinge. Nu am intrat în carantină nici măcar cu Franța și cu țările din al doilea grup. A fost un grup care a așteptat să vadă ce se întâmplă cu primele țări și au decis să intre și ele în lockdown.

Franța este cel mai spectaculos exemplu, care a coborât de la numărul uriaș de cazuri pe care îl aveau, peste 50.000, acum au coborât sub 30.000, se îndreaptă spre 20.000 de cazuri, într-o perioadă foarte scurtă. Ei au cumulat un soft lockdown cu un lockdown mai agresiv”, a punctat medicul (foto).