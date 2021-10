sursă: arhivă EvZ

România, în fața unei noi dileme: De ce nu renunță la ora de iarnă. „Economic, ce luăm pe mere dăm pe pere”

Ziua de duminică, 31 octombrie, este cea mai lungă zi din an - are 25 de ore, după ce ora 04.00 a devenit ora 03.00. Am dormit cu o oră în plus, însă se va întuneca mai devreme. Fenomenul are mai multe consecințe, atât asupra organismului, cât și a administrației. România ar fi avut posibilitatea să renunțe la acest demers, însă a continuat să funcționeze în baza trecerii la ora de iarnă. Care sunt motivele?