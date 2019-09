Din totalul produselor verificate, 22,78% prezintă diferențe în România, față de cele comercializate în Vestul Europei. Rezultatele au demonstrat o diferență uriașă. De exemplu, aceeași băutură răcoritoare vândută în Italia, conține de 4 ori mult suc natural decât în România. În cazul unui cunoscut brand de ciocolată, 17% este cantitatea de alune descoperită la noi în țară, spre deosebire de Franța, unde cantitatea de alune este de 22%.

În acest context, mai multe autorităţi naţionale pentru protecţia consumatorului din țări- țintă ale dublului standard de calitate cer impunerea unui stas, deci producătorii să aibă aceeaşi reţetă, indiferent de ţară. Ce planuri au europarlamentarii români pentru combaterea fenomenului de dublu standard, aflăm de la Maria Grapini – PSD și Siegfried Mureșan – PNL.

Se pregătesc sancțiuni severe

Siegfried Mureșan a anunțat în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei faptul că Uniunea Europeană pregătește sancțiuni severe pentru producătorii care vor încerca să-i păcălească pe consumatori: „Din păcate, acest dublu standard este o realitate, pe care nu trebuie să-l acceptăm la alimente sau la alte produse, acolo unde este dovedit. De îndată ce a fost dovedit, instituțiile UE au reacționat. Comisia Europeană cere reguli mult mai stricte la împachetarea produselor, în sensul descrierii exacte a lor și a ingredientelor folosite, pentru ca respectivul client să știe exact ceea ce cumpără. Acesta este primul pas. Cel de-al doilea pas va fi reglementarea. Comisia Europeană va prezenta legislația, prezentarea extrem de clară, cu obiectivul ca niciun producător să nu mai poată vinde în țări sau regiuni diferite ale Uniunii Europene, sub aceeași etichetă, produse de calități diferite. Astfel, Comisia Europeană va propune sancțiuni și amenzi usturătoare pentru producătorii care practică dublul standard, acolo unde va fi interzis”.

Prea multe „portițe”

În timpul președinției române a Consiliului Uniunii a fost adoptată de către Parlament și Consiliu legislația care interzice dublul standard. În opinia europarlamentarului PNL, inițiativa prezintă mari probleme: „La nivel european există deschidere totală și Comisia Europeană trebuie să vină cu legislație. Până acum, Comisia a venit cu niște propuneri legislative, care din păcate, au fost gestionate în Consiliul UE de către Președinția României, Guvernul Dăncilă. La adoptarea acelei legislații, Guvernul Dăncilă a permis prea multe portițe producătorilor. Când miniștrii lui Dăncilă erau în capul mesei, trebuiau să negocieze extrem de dur acea legislație, pentru a nu permite portițe producătorilor. Ei au negociat legislația propusă de Comisia Europeană, iar Guvernul Dăncilă a negociat destul de slab. De aceea, aceste portițe încă există”.

Deschidere totală din partea UE

Maria Grapini admite „portițele” legislative invocate de către Siegfried Mureșan și promite completarea legislației existente: „Până acum, am obținut o primă victorie. Prin directiva pe care am votat-o, s-a recunoscut la nivelul UE că există pe piața internă produse cu calitate dublă. Mai departe, s-a propus acea sancțiune asupra producătorului. Directiva pe care am votat-o nu rezolvă însă problema, pentru că s-au făcut anumite excepții. Am pus ca prioritate să continuăm demersul la noul comisar care va veni, să venim cu o completare la actuala directivă – să fim mai preciși cu ce se întâmplă până la refuzarea unui produs, dacă este depistat. Nu ne-am oprit aici cu calitatea duală”.

Rezolvarea definitivă a „dublului standard” reprezintă doar o chestiune de timp, spune Maria Grapini, care împreună cu colegii din IMCO au pregătit setul de inițiative pentru noua conducere a Comisiei: „Există deschidere la nivelul Uniunii Europene, pentru a corecta această problemă. Eu, fiind vicepreședinte la Comisia IMCO (Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor), chiar săptămâna trecută am definitivat programul Comisiei. Am avut propriile propuneri care mi-au fost acceptate de colegi. Noi am cerut propuneri de la toți colegii, s-au adunat toate și am făcut documentul care poate fi propus Comisiei. Pașii trebuie să-i stabilim cu noul comisar, care va prelua funcția de la 1 noiembrie. Momentan, directiva pe care o avem trebuie implementată în toate statele membre. Autoritatea noastră din România trebuie să sancționeze cu până la 4% din cifra de afaceri a companiei. Va putea face acest lucru începând de anul viitor”.

Politicienii români, duel și la Bruxelles

Social-democrații și național-liberalii aruncă vina unii pe alții și în cadrul forurilor europene: „PNL nu a votat directiva. Pentru că o excepție deschide o portiță. Dar nu au făcut bine că nu au votat liberalii. Totuși, mă bucur că directiva a trecut. Nu a fost forma pe care am dat-o noi, dar decât să nu o fi validat… Acum, lucrăm mai departe la eliminarea acestor excepții care au fost introduse în directivă”, a completat Maria Grapini.

Rost de sancțiuni penale

În opinia avocatului Cosmina Cerva, practicile neloiale cu privire la neconcordanța dintre informațiile de pe etichetă și compoziția produsului, pot intra în sfera penală: „Din păcate, dublul standard nu este doar un mit. Faptul că în Europa de Est produsele sunt mult mai slab calitative este o certitudine. Totodată. astfel de practici pot intra în spectrul penalului, pentru că reprezintă denaturarea realității. Până la urmă, este vorba despre o înșelăciune care afectează sănătatea umană”.

În prezent, legislația UE permite producătorilor să folosească formule de fabricație diferite, în funcție de piața de vânzare, însă doar dacă pot justifica aceste diferențe.

Te-ar putea interesa și: