Veste bună pentru toţi fermierii din România. Cum se pot asigura culturile pe bani europeni

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2020, fermierii îşi pot asigura culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile cu bani proveniţi din fonduri europene. Acestea sunt în sumă totală de 43 milioane de euro şi sunt alocate începând cu data de 1 aprilie 2019





Ministerul Agriculturii a început sesiunea de primire a cererilor de finanţare, potrivit agerpres.ro „Începând cu data de 1 aprilie 2019 se află în derulare sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, cu scopul de a încuraja fermierii să îli asigure culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi: inundaţii, secetă, grindină, îngheţ, ploi torenţiale, tornade, furtuni, etc. Sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanţare pentru această submăsură este împărţită în două etape: pentru culturile de primăvară şi pentru cele de toamnă" , precizează MADR într-un comunicat. Cererile de finanţare se depun la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în perioada 1 aprilie 2019 - 30 noiembrie 2019. Finanţarea nerambursabilă reprezintă 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 euro standard output (SO) sau de 55% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO. Condiţiile de eligibilitate sunt detaliate în Ghidul solicitantului publicat pe pagina de web a AFIR (www.afir.info/Investiţii PNDR/sM 17.1)

