O româncă a cucerit lumea cu frumusețea ei! Denisa Hodişan, din Oradea, a câștigat titlul de Miss Planet 2019, organizat anul acesta la Tbilisi, Georgia. Tânăra a absolvit facultatea de matematică și are o silueta de invidiat. Ea are o înălțime de 1,72 m și o greutate de 50 de kilograme, anunță b1.ro/sti .

„Mă simt foarte mândră de mine! Mai ales pentru că lucrez cu copiii şi îi ajut să ajungă în top, să fie cunoscuţi internaţional şi împreună promovăm România. Acum am demonstrat că fac un lucru bun, nu doar cu copiii, dar şi eu însămi. În ziua finalei, am postat pe reţele de socializare un simplu mesaj: ‘Azi am pus România în topul Planetei! 19.10.2019. România, reprezentată cu mândrie de către mine, a câştigat marele titlu Miss Planet 2019’. Când am avut interviul în faţa juriului, unde trebuie să-ţi faci o prezentare personală, pe care nu am pregătit-o de acasă, le-am spus că am 26 de ani şi ultimii zece de ani din viaţă mi i-am petrecut pe scenă. Simt că acesta este şi motivul pentru care m-am născut. Să fiu pe scenă. Şi în ultimii patru ani, am promovat genul acesta de modelling şi concursuri de miss cu copiii. Le-am spus membrilor din juriu că eu consider că am toate calităţile să câştig şi sper că şi ei cred la fel. Au fost de acord”, a declarat marţi, pentru AGERPRES, Denisa Hodişan.

