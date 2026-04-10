România a încheiat pe locul al treilea în Grupa C a Billie Jean King Cup

Echipa României a încheiat competiția pe locul al treilea în Grupa C a zonei Europa/Africa din Billie Jean King Cup, competiție desfășurată la Oeiras. După trei meciuri disputate pe parcursul a două zile, tricolorele au înregistrat o victorie și două înfrângeri.

România a început competiția cu un eșec în fața Letoniei, scor 1-2. În primul meci, Gabriela Lee a fost învinsă de Beatrise Zeltina, cu 4-6, 6-4, 1-6. A urmat partida dintre Elena Ruxandra Bertea și Adelina Lacinova, câștigată de sportiva letonă cu 6-0, 7-5.

Punctul României a fost obținut la dublu, unde Ilinca Dalina Amariei și Carmen Andreea Herea s-au impus în fața perechii Daniela Darta Feldmane/Beatrise Zeltina, cu 6-4, 0-6, 10-3.

În al doilea meci, tricolorele au obținut singura victorie din grupă, în fața Norvegiei, scor 3-0. Carmen Andreea Herea a câștigat meciul cu Katja Wiersholm, cu 6-3, 6-4. Elena Ruxandra Bertea a revenit și a învins-o pe Manele Helgo cu 3-6, 6-1, 6-3. La dublu, Ilinca Dalina Amariei și Anamaria Federica Oana au închis confruntarea după 6-2, 6-4 contra perechii Astrid Wanja Brune Olsen/Katja Wiersholm.

Ultimul meci din grupă a adus o nouă înfrângere pentru România, de această dată în fața Franței, scor 1-2. Carmen Andreea Herea a adus punctul echipei, după 6-3, 6-2 cu Kristina Mladenovic. În continuare, Elena Ruxandra Bertea a pierdut în fața Leoliei Jeanjean, cu 2-6, 5-7. Meciul de dublu, disputat de Ilinca Dalina Amariei și Carmen Andreea Herea împotriva perechii Leolia Jeanjean/Kristina Mladenovic, s-a încheiat cu 7-6 (10), 2-6, 7-10.

La finalul confruntărilor, Franța a ocupat primul loc în grupă, urmată de Letonia, România și Norvegia.

În urma acestui rezultat, echipa României va juca în play-off-ul pentru menținerea în Grupa 1 a zonei Europa/Africa. Adversara tricolorelor va fi Georgia, iar meciul se va disputa tot la Oeiras.