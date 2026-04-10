Sport

România a încheiat pe locul al treilea în Grupa C a Billie Jean King Cup

Comentează știrea
Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Echipa României a încheiat competiția pe locul al treilea în Grupa C a zonei Europa/Africa din Billie Jean King Cup, competiție desfășurată la Oeiras. După trei meciuri disputate pe parcursul a două zile, tricolorele au înregistrat o victorie și două înfrângeri.

România a pierdut primul meci cu Letonia

România a început competiția cu un eșec în fața Letoniei, scor 1-2. În primul meci, Gabriela Lee a fost învinsă de Beatrise Zeltina, cu 4-6, 6-4, 1-6. A urmat partida dintre Elena Ruxandra Bertea și Adelina Lacinova, câștigată de sportiva letonă cu 6-0, 7-5.

Punctul României a fost obținut la dublu, unde Ilinca Dalina Amariei și Carmen Andreea Herea s-au impus în fața perechii Daniela Darta Feldmane/Beatrise Zeltina, cu 6-4, 0-6, 10-3.

Singura victorie din grupă, în fața Norvegiei

În al doilea meci, tricolorele au obținut singura victorie din grupă, în fața Norvegiei, scor 3-0. Carmen Andreea Herea a câștigat meciul cu Katja Wiersholm, cu 6-3, 6-4. Elena Ruxandra Bertea a revenit și a învins-o pe Manele Helgo cu 3-6, 6-1, 6-3. La dublu, Ilinca Dalina Amariei și Anamaria Federica Oana au închis confruntarea după 6-2, 6-4 contra perechii Astrid Wanja Brune Olsen/Katja Wiersholm.

Mesaje de Paște pe care le poți trimite familiei, prietenilor și apropiaților
Meta intră în cursa inteligenței artificiale. Muse Spark marchează începutul unei noi strategii globale
Echipa României la Billie Jean King Cup

Echipa României la Billie Jean King Cup. Sursa foto: Facebook/Federaţia Română de Tenis

Ultimul meci din grupă a adus o nouă înfrângere pentru România, de această dată în fața Franței, scor 1-2. Carmen Andreea Herea a adus punctul echipei, după 6-3, 6-2 cu Kristina Mladenovic. În continuare, Elena Ruxandra Bertea a pierdut în fața Leoliei Jeanjean, cu 2-6, 5-7. Meciul de dublu, disputat de Ilinca Dalina Amariei și Carmen Andreea Herea împotriva perechii Leolia Jeanjean/Kristina Mladenovic, s-a încheiat cu 7-6 (10), 2-6, 7-10.

Franța, primul loc în grupă

La finalul confruntărilor, Franța a ocupat primul loc în grupă, urmată de Letonia, România și Norvegia.

În urma acestui rezultat, echipa României va juca în play-off-ul pentru menținerea în Grupa 1 a zonei Europa/Africa. Adversara tricolorelor va fi Georgia, iar meciul se va disputa tot la Oeiras.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:48 - România a încheiat pe locul al treilea în Grupa C a Billie Jean King Cup

HAI România!

Mircea Pușcașu, despre un răspuns fundamental dat de Părintele Galeriu. De ce l-a creat Dumnezeu pe om
Bogăția este un păcat? Adevărul incomod despre bani, Ortodoxie și Capitalism
De ce a fost vândut și răstignit Hristos. Lămuririle teologului Marian Maricaru

Proiecte speciale