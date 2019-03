Ce îi așteaptă pe români în străinătate? O tânără povestește totul fără perdea

Silvia Dedu, o tânără plecată în străinătate, spune fără perdea ce îi așteaptă pe români în Marea Britanie. Aceasta le transmite un mesaj scris din suflet.





Silvia Dedu a povestit printr-un mesaj ce îi așteaptă pe români când vor ajunge în Marea Britanie. Aceasta vorbește despre experiențele sale ca româncă într-o țară străină, scrie Banatulazi.

„A venit și vremea mea. Cea mai așteptată zi din ultimii câțiva ani… Știi cum e… e greu până gândești prima oară „vreau acasă”. Al doilea gând deja este floare la ureche.

Sunt omul scrisului… revin la pix și foaie (tastatura device-ului) de fiecare dată când am o mulțumire și o împăcare. De aceea, scriu acum, poate un mesaj de rămas bun sau… de la revedere.

Sunt plecată de doi ani și jumătate într-o țară rece. Am venit pentru un trăi excepțional și pentru a încerca marea cu sarea. Am trecut peste principiile mele și am avut locuri de muncă ce nu-mi mai țin mâinile fine și subțiri… le am grele, aproape dure, neîngrijite și mai… bădărane. Am trecut peste școala care credeam că mă face mare în țara mea și am venit să ocup locul străinului care refuză munca … oarecum de jos… munca grea. Am avut orgoliu și stimă de sine până am realizat că nu mă fac studiile sau notele de 10 sau laudele profilor mai bună decât alții. Suntem egali…

În străinătate ești egal cu un recidivist sau cu un simplu țăran venit să facă bani, venit să scape de sărăcia din țară, indiferent de studiile tale. Nu are importanță.

Mă simt relaxată și împăcată nu pentru că aici nu se fac bani, ci pentru că aici nu este traiul pe care mi-l doresc. Îmi doresc să-mi iau bărbatul și să fiu lângă toată familia mea. Nu mai vreau carieră așa cum visam în urmă cu câțiva ani. Vreau … liniște… Anglia nu îmi poate oferi liniște. De aceea plec. REVIN, PRIETENII MEI, în țara mea așa cum este ea, buboasă.

Va las, persoane dragi, deși nu se știe ce ne rezervă viața. Posibil să mă întorc, dar de nevoie, nu de drag sau de dor.

PS. Celor care intenționați să plecați, nu vă lăsați duși de mirajul beneficiilor primite ușor. Peste ani și ani, veți plăți pentru ele… Nu vă lăsați duși de vorbele scoase în spatele vostru și nu dați explicații despre decizia luată… Plecați acasă doar cu fruntea sus și doar dacă simțiți și… fiți curați… Lăsați-vă în urmă poarta de deschidere și lucrurile aranjate pentru o eventuală reîntoarcere,” este mesajul Silviei.

Vesti bune pentru pensionari direct de la ministru: Sunt cresteri SPECTACULOASE

Pagina 1 din 1