Români salvați din infern. MAE repatriază alți 51 de cetățeni din Gaza

Români salvați de autoritățile Ministerului Afacerilor Externe din infernul din Fâșia Gaza, după negocieri susținute cu Israel și Egipt. Un număr de 53 de cetățeni de naționalitate română sunt așteptați să treacă prin punctul de frontieră Rafah. Astfel, sunt continuate demersurile pentru evacuarea tuturor cetățenilor prinși în război.

Ministrul de Externe a anunțat că alți 51 de români vor fi scoși din infernul din Fâșia Gaza vor trece frontiera de la Rafah. Evacuarea se va face, după planul inițial, la Cairo, pe parcursul zilei de miercuri. Ulterior, aceștia vor fi îmbarcați pentru București.

Marți au primit acceptul autorităților egiptene, să iasă din Fâșia Gaza, 93 de persoane. Aceasta în condițiile în care lista de români salvați cuprindea 103 nume.

In Gaza on October 7th, they celebrated and rejoiced at the massacre of innocents, the monstrous murder of families, and the kidnapping of babies.

On November 7th in Gaza, people flee and wave a white flag of surrender as the IDF operates inside Gaza.

We’ll see who has the last… pic.twitter.com/RxbdMsY8JR

— יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) November 7, 2023