Război în Israel. Un nou atac în Fâșia Gaza. „Am eliminat zeci de comandanți!”

Comandantul armatei sudice a Israelului a anunțat că a avut loc un nou atac în Fâșia Gaza. El a mai spus că pentru prima dată într-un deceniu când armata sa „luptă în inima orașului Gaza, în inima terorii”. Acesta a declarat că armata nu se va opri până când misiunea nu va fi încheiată.

Un nou atac în Fâșia Gaza

„Acesta este un război complex și dificil și, din păcate, are costuri”, a spus generalul-maior Yaron Finkelman, adăugând că armata „nu tăcea până când misiunea noastră nu va fi încheiată”, relatează Al Jazeera. „Acțiunile noastre afectează inima activităților Hamas. Am eliminat zeci de comandanți, am dezvelit multe tuneluri și lovim puternic inamicul”, a spus el într-un comunicat.

Israelul a mai anunțat că a încercuit orașul Gaza, a împărțit fâșia de coastă asediată în două și că a continuat bombardamentul în Gaza.

Bilanțul victimelor din Fâșia Gaza

Bilanţul victimelor războiului din Fâşia Gaza a crescut la 10.328 de morţi, inclusiv 4.037 de copii, anunţă marţi, Ministerul Sănătăţii al Hamas. Un bilanţ anterior anunţa 10.022 de morţi. Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat că urmează să trimită un spital de campanie în Gaza pentru a salva civilii.

Cinci avioane au plecat de la Abu Dhabi către aeroportul egiptean Al-Arich, situat în apropierea frontierei cu Gaza. Aeronavele transportă materialul necesar unei structuri cu 150 de patru. Un oficial din EAU a recunoscut că spitalele din Gaza sunt depăşite de situaţie şi că au nevoie de ajutor.

Spitalul trimis de EAU va include secţii de chirurgie, ginecologie şi terapie intensivă. El „se va ocupa atât de copii, cât şi de adulţi”.

EAU, ajutor pentru Gaza

EAU şi-au normalizat relaţiile cu Israelul în 2020, în cadrul Acordurilor Abraham, negociate de către Statele Unite ale lui Donald Trump şi care includ Bahrainul şi Marocul. Cu toate astea, EAU este alături de Gaza. Această ţară a promis că va primi 1.000 de copii din Gaza, însoţiţi de către familiile lor, pentru a fi îngrijiţi în spitale din Emirate.