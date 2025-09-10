Români în bolojenie. Hai live cu Turcescu

Termenul e potrivit, ceva între regimul politic impus de guvernarea Bolojan și bejania clasică în care românii și-au luat lumea în cap din cauza persecuțiilor politice sau a exploatării.

Mirel Curea, Dan Andronic și Robert Turcescu pornesc podcastul HAI Live cu o discuție aprinsă despre reformele care seamănă cu pedepsele. Ce-ai cu noi, Bolojane? Cu ce ți-am greșit?

Răspunsurile vin la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro