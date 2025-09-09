Politica Roma i-a adus necazuri. CEC îl avertizează pe Ion Ceban pentru folosirea resurselor administrative







Republica Moldova. Primarul suspendat al Chișinăului, Ion Ceban, a ajuns din nou în centrul unei controverse electorale. Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat un avertisment pentru utilizarea resurselor administrative. Decizia a fost luată luni, 8 septembrie, cu cinci voturi „pentru” și trei „împotrivă”, în urma sesizării depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Totodată, CEC a cerut Inspectoratului General al Poliției să investigheze deplasarea sa recentă în Italia. De asemenea să pornească proceduri contravenționale. Controversa a pornit de la un videoclip postat de Ion Ceban, filmat la Colosseum, la sfârșitul lunii august. PAS consideră că prin acel mesaj a fost favorizat Blocul „Alternativa”.

Alexei Paniș, reprezentantul acestui bloc electoral, a negat, în ședința CEC, pretinsele dividende politice pentru „Alternativa”, entitate condusă inclusiv de primarul suspendat al Chișinăului. Acesta a afirmat că acesta nu s-a dus în Italia „în calitate de primar”, ci „de persoană fizică”.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a citit răspunsul recepționat de la Ambasada Italiei la Chișinău în care era arătat că Ion Ceban a obținut viza pentru a călători în acest stat în calitate de primar al capitalei R. Moldova, nu de „persoană fizică”.

Ion Ceban a respins acuzațiile și a acuzat Comisia că acționează la comanda politică a PAS.

„Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați, din interior și exterior, să nu încalce legea. Astfel, CEC, care este la cheremul Partidului Acțiune și Solidaritate, a venit măcar cu o sancțiune, ca să fie pe placul stăpânilor. Eu nu am încălcat legislația”, a declarat acesta.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la București, Ceban a intrat în Italia pe baza unei vize Schengen excepționale, emisă pentru o singură intrare și valabilă doar până la 3 septembrie. Scopul declarat al vizitei a fost participarea la o conferință UNESCO pentru primării. Totuși, în mesajele sale publice, Ceban a scos în evidență acorduri de peste 2,2 miliarde de lei semnate de municipalitate cu sprijin european, invocând sloganul „Construim Europa acasă”.

Ion Ceban conduce lista Blocului Electoral „Alternativa” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Din alianță fac parte Mișcarea Alternativa Națională, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (Ion Chicu), Congresul Civic (Mark Tkaciuk) și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo.