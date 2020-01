În strategia PNL de a promova alegeri în două tururi concomitent cu declanșarea anticipatelor, rolul central pare că-l joacă UDMR, iar nu USR, PMP și/sau ALDE. Liderii maghiari au declarat, încă din zilele negocierilor penru învestirea actualului Guvern, că nu vor accepta o modificare a legislației electorale, în sensul celei operate de Ludovic Orban. N-a mirat pe nimeni când liderii UDMR au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură pe care o va iniția PSD

Pentru liberali, această moțiune pe care au provocat-o cu asumarea modificărilor la legea electorală este un prilej pentru a forța anticipatele, dorite și de președintele Klaus Iohannis. Or, potrivit unor surse politice, citate de Evenimentul Zilei, demisia Guvernului nu este o soluție agreată, lucru pe care l-a confirmat și premierul Orban:

„Această ipoteză (demisia – n.red.) nu am luat-o în calcul. Practic, noi am făcut tot efortul de coagulare a tuturor forţelor politice pentru a da jos guvernul PSD, ne-am asumat răspunderea să guvernăm. Sigur că preferinţa noastră sunt alegerile anticipate şi astăzi, dacă am putea ajunge la alegeri anticipate, am face tot ce depinde de noi să ajungem la alegeri anticipate, sigur, fără a crea o criză politică gratuită, care să nu ne ofere o minimă garanţie că putem ajunge la alegeri anticipate”.

Anticipatele luate în calcul de liderii maghiari

Într-un asemenea scenariu, al adoptării unei moțiuni de cenzură, UDMR urmează să aducă voturile necesare căderii Executivului, chiar dacă este aliat cu PNL la guvernare. Așa se explică de ce Ludovic Orban l-a sunat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, înainte de ședința de Guvern și l-a anunțat în legătură cu intențiile sale și de ce în comentariile sale au fost destul de rezervate.

„Pe mine m-a sunat Ludovic Orban, am vorbit cu el înainte de a începe şedinţa de guvern. Mi-a zis ce urmează să facă, eu i-am spus că am înţeles şi i-am spus că dacă va exista posibilitatea să depunem o moţiune de cenzură, vom depune şi vom şi vota. Asta este viaţa (…) De aceea, în cazul angajării, singura posibilitate să nu intre în vigoare legea este dărâmarea guvernului şi asta se poate face prin moţiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere, va fi o moţiune de cenzură şi vom vota moţiunea de cenzură în momentul când va fi dezbătută în Parlament şi votată. Nu există nicio supărare, nu suntem în conflict cu nimeni, poziţia noastră era cunoscută şi în momentul în care am semnat acel acord de susţinere a Guvernului PNL”, a afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a comentat că, în contextul dărâmării guvernului se deschide drumul declanșării anticipatelor, lucru cu care s-au declarat de acord. „Următorul guvern îl va face acel premier pe care îl va desemna preşedintele. Pe noi nu ne interesează în acest moment guvernarea. Bănuiesc că va fi tot guvern liberal. Dacă trece… Eu nu ştiu dacă trece. Deşi eu nu merg aşa departe şi nu vreau să fac speculaţii. În acest moment eu vorbesc despre primul pas. În cazul angajării răspunderii, primul pas este moţiunea de cenzură. Dacă trece moţiunea de cenzură, sigur, se deschide o altă procedură, dar atunci trebuie să discutăm despre acest lucru. Mingea va fi pe terenul preşedintelui, nu pe terenul partidelor politice”.

Potrivit surselor citate de Evenimentul Zilei, liberalii trag speranțe că, alături de PSD și de UDMR, vor vota moțiunea și alți parlamentari a căror apartenență politică este neclară și care vor fi convinși să susțină căderea Executivului. Conform calculelor, ar fi nevoie de doar 4- 5 voturi.

Liberalii au luat în considerare măsuri de protecție pentru aliați

Faptul că există un scenariu pentru adoptarea alegerii primarilor în două tururi concomitent cu declanșarea anticipatelor, în care UDMR joacă un rol central, a fost confirmat, indirect și de prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.

Într-o intervenție telefonică de joi, la Digi24, Rareș Bogdan a explicat că, potrivit calculelor, în ipoteza aplicării celor două tururi, UDMR ar pierde aproximativ 50 de primari, dar că au fost gândite soluții pentru remedierea situației. Cu alte cuvinte, el a lăsat să se înțeleagă că PNL a pregătit un plan pentru a-și proteja aliatul de la guvernare, astfel încât să sufere cât mai puțin.

Menționăm că, la finalul anului trecut, mai multe primării și consilii județene administrate de lideri UDMR au primit alocări bugetare de ordinul milioanelor de lei, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Municipiile Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc au primit câte 20 de milioane de lei, iar consiliile județene din Covasna și Harghita au beneficiat, de asemenea, de alocări financiare consistente, 4 milioane și, respectiv, 9,67 milioane de lei. Consiliul Județean Mureș, al cărui președinte este un lider local al UDMR a primit 8,5 milioane de lei.

