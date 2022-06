Roland Garros. Meci epocal între Rafael Nadal și Novak Djokovici. Sârbul a fost huiduit copios la Paris

Meci de zile mari, disputat marți noaptea, la Roland Garros, în sferturile de finală, între spaniolul Rafael Nadal (5 ATP) și sârbul Novak Djokovici (liderul ierarhiei mondiale). Ibericul s-a calificat în semifinale, după un succes în patru seturi, ce a fost obținut cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4).

Partida, încântătoare, a durat 4 ore și 12 minute. Nadal a intrat pe teren, nemulțumit de faptul că organizatorii turneului de Mare Șlem i-au programat întâlnirea cu „Nole” în sesiunea de seară. În tribune au fost 15.000 de spectatori, dar unii dintre ei au fost nevoiți să plece, pentru că jocul s-a prelungit mult după miezul nopții.

Spaniolul a fost susținut puternic de cei prezenți în tribune, care l-au huiduit în repetate rânduri pe sportivul din Serbia. „Niciun alt jucător nu s-a lovit de mai multă adversitate decât Novak. Nu este corect, trebuie să spun asta. Acest om a transformat lămâi în limonadă de mai multe ori decât orice alt jucător din istoria tenisului, așa că dacă crezi că îl deranjează, ești nebun! Este atât de puternic mental încât poate să treacă peste asta și, cumva, să își canalizeze furia și frustrarea peste ceea ce simte că reprezintă o lipsă de respect. Și eu simt același lucru”, a comentat fostul mare tenismen, John McEnroe, la Eurosport.

„Un meci foarte greu. Novak e unul dintre cei mai buni jucători din istorie. E o provocare incredibilă să joci împotriva lui. Există un singur mod prin care poți să câștigi împotriva lui Novak: să joci la cel mai înalt nivel al tău de la primul și până la ultimul punct. Astăzi am avut o astfel de seară. Am jucat la un nivel neașteptat de bun și sunt superfericit”, a afirmat Rafa Nadal la final.

59 de întâlniri directe între cei doi mari tenismeni

„Am dat totul, dar știu că puteam și mai mult. Sunt mândru de cum am luptat și cum am rămas în joc până la ultima lovitură. Am pierdut în fața jucătorului care a fost mai bun astăzi”, a spus sârbul Novak Djokovici.

Cei doi mari tenismeni s-au întâlnit până acum de 59 de ori în circuitul profesionist. Sârbul s-a impus de 30 de ori, spaniolul a câștigat 29 de partide.