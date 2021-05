Florin Cîțu este un om normal. Merge pe jos. Iubește cu o ONG-istă. Plimbă câinele. Poartă tricouri cu mesaje rock. Joacă fotbal la Satu-Mare și își face poze pe malul mării, la Mamaia. Promite că se va duce în Vama Veche unde are de gând să stea toată noapte. Se duce la teatru. E rocker împătimit. „Sunt rocker încă din 1986 anul în care a apărut << Master of Puppets >>, Metallica”, relata Cîțu într-un interviu la Digi24. La jumătatea lunii februarie, premierul era surprins la vaccinare cu un tricou cu trupa „Foo Fighters”. „Nu multă lume știe că Foo Fighters tocmai lansase un album în acea noapte. Dar nu avea nicio legatura. Era un tricou. Sunt o groază de tricouri pe care le folosesc in timpul liber. Era zi de sâmbătă, acela a fost tricoul cu care am venit în acea zi”, spunea Florin Cîțu la Digi 24.

Ultima ispravă de om normal a premierului s-a petrecut aseară. Dar să-l lăsăm pe el să ne povestească: O zi care a început wow și se termină la fel. Mi-a făcut o mare plăcere să merg, în această seară, la evenimentul-pilot, „Dineu cu proști”, la Teatrul Național București. Astfel de spectacole sunt posibile pentru că și iubitorii de cultură au înțeles că singura soluție este vaccinarea. #HaiCaSePoate #TheBestIsYetToComeRomania

Pentru că nu toată lumea este de părere că toate dineurile sunt cu proști, am încercat să deslușesc ce se ascunde în spatele activității frenetice de promovare a premierului Florin Cîțu. În primul rând am aflat că cei care se ocupă de campania sa de imagine sunt Alina Gorghiu și soțu’. Care în perspectiva Congresului PNL vor să-l impună pe Florin Cîțu în fața lui Ludovic Orban. Și așa cum Viorica Dăncilă era prezentată, diafan, mergând pe o bicicletă albă, Klaus Iohannis ne era arătat, masculin, la schi, Ludovic Orban, popular, fumând cu miniștrii (aici le-a ieșit pe invers), iar Liviu Dragnea, potent, dansând cu viitoarea soție, așa i s-a căutat și lui Cîțu o marcă de imagine.

Numai că este o concepție care va da greș. În primul rând, din motive de partid. Ludovic Orban știe că un Congres se câștigă în sală, așa că va face tot posibilul să-l amâne până când se va putea întâlni fizic cu delegații. Zilnic sună 20-30 de primari sau șefi de organizații, a cheltuit 800.000 de euro pentru presa loială persoanei sale, așa că are mult mai valoroase atuuri decât Florin Cîțu. Mai ales că mai are un obiectiv: alegerile prezidențiale. În al doilea rând, Florin Câțu nu va avea succes din motive de strategie. În loc ca Alina Gorghiu & Co să ni-l prezinte ca pe un etern student șturlubatic, ar trebui să construiască pe zona de competență. Într-un contrast cu Ludovic Orban, sau în paralel, nici nu contează. Românii, liberali sau nu, caută un manager competent, nu un impresar sau entertainer!

Florin Cîțu nu poate deveni peste noapte mai popular decât Ludovic Orban în interiorul partidului. Dar poate deveni personajul competent, indispensabil pentru viitorul României. O imagine mult mai greu de construit, pentru care este nevoie de muncă efectivă, nu de oportunități de imagine. Dar pe care merită să o ai, chiar dacă nu câștigi președinție partidului. Pentru că așa ceva nu se uită!