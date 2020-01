22 ianuarie

Robotul Dreamwriter are drepturi de autor. Raportul Institutului Reuters. Virusul Wuhan. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

Iarăşi o zi fără conotaţii importante tradiţionale, fără sfinţi importanţi, de aceea. Doar Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

Am primit curierul de la Bruxelles, total modificat. Informațiile sunt cuprinse pe zone geografice, nu pe politic, economic, cultură, sport ca înainte. Interesant este că sunt informații foaaarte interesante despre țări care nu sunt Membre UE, ca Ucraina, de exemplu. România este trasă bine de urechi pentru că vrea să schimbe legea electorală cu mai puțin de un an înaintea alegerilor, călcând tratatul de la Veneția.

Mi se cerea părerea despre noul conținut. Subliniez, este mai bogat și mai interesant ca înainte așa că am fost bucuros să trimit felicitările mele pentru schimbarea bună. Doar am spus că anul 2020 este un an al schimbărilor bune, vezi https://evz.ro/horoscop-2020-anul-schimbarilor-bune-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Dar, două informații m-au interesat, din cele din domeniul public. Iată:

Reuters Institute a publicat raportul intitulat Trends and Predictions 2020, un raport anual despre Media și jurnalism, bazat pe interviurile realizate cu 230 PDG, editori și lideri digitali din 32 de țări. Iată câteva dintre principalele concluzii:

Există mari diferențe în ce privește încrederea în industria Media: 73% dintre respondenți sunt optimiști în ce privește perspectivele companiilor lor în 2020. Explicația pare să fie optimismul față de strategiile de diversificare a producției audiovizuale și scrise pe care intenționează să le folosească anul acesta. Mai puțină încredere se înregistrează în legătură cu jurnalism în general și, în special, față de jurnalismul de interes public. Declinul informațiilor locale și presiunile exercitate în unele țări față de jurnaliștii care încearcă să pună în discuție oamenii bogați, îngrijorează lumea presei. Îngrijorați sunt și radiodifuzorii publici, a căror audiență scade rapid în favoarea platformelor, a concurenței crescânde pe care o fac Netflix și Spotify. O mare problemă semnalată este și producția de informații a posturilor comerciale ce aparțin unor politicieni populiști.

O treime dintre editori crede că publicitatea și veniturile publicului sunt foarte importante, creșterea veniturilor publicului din publicitate fiind foarte importantă. Anul acesta, editurile din sudul Europei vor opta preponderent pentru abonamente. În Spania, El Mundo și El Pais au trecut deja la abonamente.

Veniturile din realizarea de podcasturi ar trebui să crească cu 30% pe an, pentru a atinge 1 miliard de dolari în SUA, până în 2021.

Editorii vor intensifica folosirea Inteligenței Artificiale pentru a favoriza distribuirea eficientă a conținuturilor.

Articolele generate pe baza Inteligenței Artificiale sunt protejate prin drepturi de autor, potrivit unui tribunal din China. China News Service a relatat despre decizia unui tribunal din Shenzen care a decis, la începutul acestui an, în favoarea gigantului Tencent care afirma că ceea ce crease robotul său, Dreamwriter fusese copiat de o societate locală de informații financiare.

Tribunalul din districtul Shenzen Nanshan a decis că Shanghai Yingxun Technology Company a încălcat drepturile de autor ale Tencent prin copierea articolului creat de Dreamwriter.

Dreamwriter este un sistem de scriere automată creat de Tencent și bazat pe proprii algoritmi ai companiei. Potrivit rapoartelor, Shanghai Yingxun a republicat un raport financiar redactat de Dreamwriter în august 2018, fără a fi autorizat de Tencent. Problema protejării prin legea drepturilor de autor a operelor generate prin Inteligența Artificială face obiectul unor numeroase dezbateri. În decembrie, anul trecut, Oficiul European pentru brevete a respins o cerere de brevet pentru recunoașterea operelor create de Dabus, un program care scrie pe baza Inteligenței Artificiale.

Societatea din Shanghai a trebuit să plătească 216 dolari SUA drept amendă pentru încălcarea legii drepturilor de autor, conform legii chineze. Probabil că robotul nu a avut alte pretenții, mai mari, era scos din priză.

Acum trebuie să răspund unui personaj foarte puternic și celebru despre coronavirusul Wuhan, întrebare primită prin lanțul slăbiciunilor, nu direct. De ce m-a întrebat pe mine? Simplu, recunosc viitorul, când îl văd! De când s-a declanșat incidentul, pornind de la piața de pește din Wuhan, în luna septembrie anul trecut, s-au îmbolnăvit câteva zeci de milioane de chinezi. În acest răstimp au încetat din viață șapte persoane, șase chinezi din China și un chinez din SUA. Toți cu grave probleme de sistem imunitar, sau alte probleme medicale grave. Virusul se transmite de la om, la om, prin contact, în special prin fluide, nu aerian, ca în cazul Ebola. Este rezistent la orice antibiotic, dar la 99% din cei infectați a fost doar o gripă oarecare, cu temperatură, tuse și dureri de cap. Ține cam o săptămână. Știți bancul nu? Viroza trece într-o săptămână, cu tratament și supraveghere medicală, sau în șapte zile, fără. Nu există niciun vaccin, nu vă lăsați păcăliți de Big Pharma, nu există nicio identitate cu SARS, cum s-a afirmat în presă. Este altceva, virusurile fac mutații rapide și neașteptate. Carl Sagan spunea că virusurile sunt printre cele mai vechi organisme de pe Pământ și că în milioane de ani se pare că dau dovadă de inteligență, se adaptează rapid, prin mutații complexe. Dar, zic eu, nu este nicio inteligență să-ți omori gazda, pentru că mori odată cu ea!

Sfatul meu către puternicul personaj a fost să instaureze carantina de grad unu în aeroporturi, în țara lui, în special la cursele care au pasageri chinezi și obligatoriu la cele din Wuhan. Wuhan are 12 milioane de locuitori și patru aeroporturi. În fiecare zi de acolo pleacă circa două mii de curse, majoritatea tot în China, dar 225 sunt externe. Cazurile mortale sunt foarte puține, dar oricând coronavirusul poate suferi o mutație, care să-l facă extrem de virulent. Totuși, îmbolnăvirea în masă, este de fapt o pandemie la orizont, poate provoca pierderi imense în economie, industrie, transporturi și în alte domenii ale vieții. Deoarece în acestă perioadă a Anului Nou chinezesc, zeci de milioane de chinezi, care muncesc în străinătate, se duc la familiile rămase în China, este un ritual obligatoriu, există posibilitatea, ca, la întoarcere, să aducă virusul Wuhan cu ei. Carantină, o-bli-ga-to-riu!

În rest, citesc cu mare plăcere „The First Family Detail: Secret Service Agents Reveal the Hidden Lives of the Presidents.” carte scoasă de Ronald Kessler. E mai tare ca “House of Cards”, realitatea bate ficțiunea! Aflu din carte amănunte extrem de interesante despre viaţa cuplurilor de la Casa Albă, dezvăluite de agenţii Serviciului Secret. Nu m-aţi crede dacă vi le-aş povesti, mai ales despre idiotul de Hussein Barak şi scorpia de Michelle Obama, aşa că vă las să citiţi cartea în linişte, în original, cred că s-a tradus și în limba română. Nu știu exact.

Pentru că, cartea este un alt exerciţiu important de liberatatea cuvântului, așa cum un exercițiu de speranță este faptul că ni se oferă mereo o nouă șansă, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 22 ianuarie 2020

BERBEC Ai o dispoziţie, un elan, de umanism şi generozitate către cei din jurul tău. O zi în care nu trebuie să te încăpăţânezi, altfel poţi să fii descurajat de nerealizări sau de întârzieri. Este posibilă o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă!

TAUR Trebuie să împarţi lucrurile, activităţile: ceea ce te avantajează, şi ce nu! O veste care te intersează. Azi conjunctura indică una din zilele favorabile domeniului profesional, meseriei. Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi. Totuşi căldura relaţiilor umane şi spiritul viu şi drept al zodiei te apără să intri pe curs de coliziune cu vreun coleg, sau şef. Mai este şi vremea aiurea cu presiune scăzută, de afară. Spune Tatăl Nostru, putea să fie mai rău şi zâmbeşte!

GEMENI O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor tale imediate. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe familie, rude şi prieteni. Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. Se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Eşti rapid, dinamic ca argintul viu. Ştim asta! Dar, frumosul lent şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar mai rar!

RAC Astăzi primeşti unele veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele! Realizezi că e definitoriu de partea cui te dai, în ce tabără te aşezi. Jocul social este important pentru tine! Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol! Asta este, trece!

LEU Ai vrea să te înconjori de lume bună, binevoitoare şi atentă. Să le comunici perlele experienţei tale de viaţă. O zi relaxantă, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut Leul cel tare şi mare!” Se ştie că eşti generos, amator de lucruri mari şi imperiale dar şi „mama răniţilor”, aşa că astăzi o să primeşti numai laude.

FECIOARĂ Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e avantajat. Este subliniată abilitatea rezolvării cu succes a problemelor contractuale. Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că, probabil, pierzi bani, dar dacă te enervezi nu mai ai idei cum să faci alţii. Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, treci pe strada cealaltă când vezi un cazino sau un birou de pariuri – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Fă-ţi o cafea, sau un ceai, stai puţin şi reflectează, nu tot ce se întâmplă este sub controlul sau influenţa ta!

BALANŢĂ Cineva din jurul tău trece printr-un moment nu prea bun, aşa că trebuie să ai mare grijă să nu înrăutăţeşti lucrurile. Nu vorbi direct despre subiectul cu probleme, dar oferă-ţi ajutorul. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente.

SCORPION După cum se spune, toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă, alţii prin absenţă! Astăzi ai vrea să ştergi definitiv o persoană din agenda mobilului şi din viaţa ta! Nu e greu, încearcă! Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, pentru că uneori nu ai tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

SĂGETĂTOR Astăzi ai ocazia să demonstrezi calităţile tale, la serviciu sau acasă. Rezolvi singur o problemă la muncă, sau repari aparatul de cafea şi toată lumea este mulţumită. Sau găteşti ceva bun, bun? Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu taxe, impozite, proprietăţi şi/sau moşteniri. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

CAPRICORN Vremea capricioasă te face sa te enervezi repede. Excesul de stres se poate traduce şi prin nelinişte, nerăbdare şi nervozitate. Trebuie să stai liniştit şi să aşteapţi să treacă ziua! Astăzi sinergia şi configuraţia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar sunt mai puţin favorabile la bani şi glorie, cu toate că poţi să primeşti o veste favorabilă despre bani. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri într-o posibila îmbunătăţirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile!

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să fii clar în exprimarea dorinţelor proprii. Ziua este favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Prudenţă în discuţiile de la serviciu! Influenţele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez de la Piccolo Mondo îţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, „magnetismul animal” cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi pe net sau la mobil mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei poți realiza că nu ai pierdut-o degeaba, ziua de azi!

PEŞTI Concentrează-te astăzi pe o singură problemă, dozează-ţi efortul secvenţial. Confruntă ideile şi soluţiile tale cu ale altora, cu istoria situaţiei. O rezolvare bună, rămâne mereu bună! Fii clar în exprimarea dorinţelor proprii. Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia, în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.

Te-ar putea interesa și: