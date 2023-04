Roboții înlocuiesc agenții de securitate. Ar trebui să poată avea arme?

Acum, unele companii încorporează, de asemenea, gărzi de securitate cu inteligență artificială pentru a-și menține afacerile în siguranță.

Cum sunt folosiți acești agenți de securitate IA?

Acești roboți de pază sunt folosiți în principal în clădirile de birouri și au diverse locuri de muncă. În fruntea acțiunii de populare a acestor clădiri de birouri se află Cobalt Robotics, o companie specializată în „inteligență artificială și automatizare robotică pentru a se ocupa de sarcini banale și importante…”.

Unele dintre aceste sarcini includ activități precum patrularea clădirilor de birouri pentru alarme de incendiu defecte, activități suspecte și verificarea vizitatorilor. Principalul motiv pentru care o mulțime de clădiri de birouri încep să folosească acești roboți în detrimentul oamenilor este faptul că astfel economisesc o mulțime de bani – aproximativ 79.000 de dolari pe an, potrivit unui raport al Forrester Research. Deși pot lucra mai multe ore și pot îndeplini mai multe sarcini, nu știu dacă aș avea încredere în această mașinărie cu orice fel de armament în cazul unei defecțiuni. Să trecem în revistă avantajele și dezavantajele utilizării acestei tehnologii.

Care sunt avantajele de a avea agenți de securitate IA?

Un mare pro al gărzilor de securitate IA este că acestea ar putea fi capabile să detecteze mai multe pericole decât o poate face o cameră de securitate sau chiar un om. Ei nu pot obosi sau fi distrași și ar fi mai sigur pentru ei să se confrunte cu intrușii decât să riște viața unui agent de securitate uman.

Un alt avantaj este sistemul de comunicare bidirecțională cu care sunt concepuți unii dintre acești roboți. Angajații pot raporta o problemă direct robotului sau, dacă preferă să aibă de-a face cu un om și nu găsesc unul, pot solicita prezența umană robotului, iar acesta va alerta departamentul corespunzător.

Mai exact, paznicul de securitate Cobalt Robotics este proiectat într-un mod prin care poate fi confundat cu mobilier de lux, astfel încât un intrus poate să nu-și dea seama la prima vedere că este un paznic care îl supraveghează.

Care sunt dezavantajele de a avea agenți de securitate IA?

Un dezavantaj este că agenții de securitate umani și-ar putea pierde locurile de muncă. Cu toate acestea, se poate argumenta că oamenii pot fi oricând desemnați să facă alte munci, cum ar fi să repare tehnologia IA dacă aceasta se defectează sau să vină să rezolve o problemă dacă un angajat nu vrea să se descurce cu un robot.

Escrocheria care mă îngrijorează cel mai mult este funcționarea defectuoasă a acestei tehnologii. Am văzut tot timpul tehnologii cu inteligență artificială care funcționează defectuos, fie că este vorba de ceva de genul ChatGPT care spune ceva greșit sau de mașinăria de autoservire de la McDonald’s care nu funcționează. În plus, nu au existat prea multe detalii cu privire la faptul că acești roboți pot preveni cu adevărat infracțiunile. Gărzile de securitate au rolul de a menține în siguranță oamenii dintr-o clădire, așa că sunt puțin reticent în a ne pune toată încrederea în roboții cu inteligență artificială până când companiile nu sunt sigure că sunt cea mai sigură opțiune și că nu vor funcționa defectuos în momente de nevoie.

Înarmarea roboților

Departamentul de Poliție din San Francisco a propus o regulă care ar permite roboților să fie înarmați și ar putea chiar să folosească forța mortală dacă ar exista o situație suficient de extremă în care publicul sau poliția sunt în pericol iminent. Deși politica lor a fost respinsă, departamentul de poliție a declarat că este interesat să o pună din nou în discuție.

Bibliografie:

Kurt Knutsson, C. R. (2023, March 19). Robots are replacing security guards. Should we give them guns? [Text.Article]. Fox News; Fox News. https://www.foxnews.com/tech/robots-replacing-security-guards-give-guns