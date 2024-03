Sport Robinho, condamnat la nouă ani pentru viol în grup. Fotbalistul a negat întotdeauna acuzațiile







Robinho a fost condamnat la nouă ani pentru viol în grup. Un tribunal din Milano i-a găsit pe Robinho și alți cinci brazilieni vinovați de violarea unei femei, după ce au obligat-o să bea alcool într-un club „până când aceasta a fost inconştientă şi incapabilă să se apere”.

Robinho a negat întotdeauna acuzațiile

Robinho, în vârstă de 40 de ani, al cărui nume complet este Robson de Souza, locuiește în Brazilia și a negat întotdeauna acuzațiile. Robinho trebuie să-şi ispăşească pedeapsa în Brazilia, au decis, miercuri, judecătorii Curţii Superioare de Justiţie.

Fostul atacant şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, aşa cum a făcut-o şi duminică, atribuind condamnarea sa „rasismului”.

Fostul fotbalist a evoluat pentru echipe precum Real Madrid, Manchester City și AC Milan. Fostul atacant nu va fi încarcerat imediat, deoarece sunt posibile şi alte apeluri, în special la Curtea Supremă din Brazilia.

Constituţia Braziliei nu permite extrădarea cetăţenilor săi

Constituţia Braziliei nu permite extrădarea cetăţenilor săi, motiv pentru care Italia a cerut în februarie 2023 ca Robinho să-şi ispăşească pedeapsa în ţara sa natală, lucru posibil de la intrarea în vigoare a unei legi braziliene în 2017.

Robinho, condamnat la nouă ani pentru viol în grup. Sursa foto: Facebook.

Fostul internaţional brazilian, care are 100 de selecţii pentru ţara sa, a fost găsit vinovat în Italia de viol în grup asupra unei tinere albaneze care îşi sărbătorea a 23-a aniversare într-un club de noapte din Milano.

Robinho şi alţi cinci brazilieni au pus victima să bea „până când aceasta a fost inconştientă şi incapabilă să se apere” şi apoi au avut relaţii sexuale cu ea de mai multe ori.

Robinho spune că a fost ceva consensual

„A fost ceva consensual. Nu am negat niciodată (că am avut relaţii cu victima). Aş fi putut nega pentru că nu s-a găsit ADN-ul meu, dar nu sunt un mincinos. Am jucat în Italia timp de patru ani şi am văzut o mulţime de poveşti despre rasism (...). Cei care m-au condamnat sunt aceiaşi care nu fac nimic în privinţa rasismului”, a declarat fotbalistul.

„Am fost condamnat pe nedrept în Italia pentru ceva ce nu s-a întâmplat”, a declarat Robinho.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a declarat în favoarea executării de către Robinho a pedepsei în propria ţară, pentru „a plăti preţul iresponsabilităţii sale”, informează theguardian.com.