El a fost găsit vinovat de viol în grup asupra unei tinere într-un club de noapte din orașul italian Milano, în urmă cu 7 ani.

Robinho, fost jucător la Real Madrid și Manchester City, a jucat și la Milan în 2013. El a participat la viol alături de un prieten, Ricardo Falcao și alți trei bărbați. Victima a fost o tânără de 22 de ani, de origine albaneză. Ea își sărbătorea ziua de naștere într-un club foarte cunoscut din Milano. După un proces lung, judecătorii au dat verdictul: 9 ani de închisoare pentru Robinho.

Asupra lui Robinho au mai planat astfel de acuzații

„Sentința asta este un exemplu pentru protecția femeilor și arată că sistemul funcționează când este necesar”, a spus avocatul fetei, Jacopo Gnocchi, într-un comunicat de presă preluat de presa italiană.

Fotbalistul brazilian a negat acuzațiile în 2014, când s-a pornit o anchetă asupra violului.

Numai că Robinho a mai fost implicat într-un scandal sexual în 2009. În timp ce juca în Premier League, el a fost investigat de poliție pentru viol, tot într-un club de noapte din centrul orașului Leeds. După ce a fost interogat de poliție, el a fost eliberat pe cauțiune. Și atunci, brazilianul a negat orice acuzație care i s-a adus.

Clubul brazilian Santos a anunțat întoarcerea lui Robinho la începutul lunii octombrie, însă a suspendat contractul la scurt timp după ce fotbalistul a primit prima condamnare, scrie prosport.ro.

Formațiunea sud-americană explică că înțelegerea dintre club și jucător a fost suspendată pentru ca Robinho „să se concentreze exclusiv pe apărarea sa în procesul care are loc în Italia”.

Carte de vizita împresionantă

Robinho a jucat la AC Milan între 2010 şi 2014, perioadă în care a câştigat un titlu, în 2011.

Robson de Souza (36 ani), cunoscut in fotbal ca Robinho, a jucat pentru Santos (2002-2005, 2010, 2015, 2020), Real Madrid (2005-2008), Manchester City (2008-2010), AC Milan (2010-2014), Guangzhou Evergrande (2015-2016), Atletico Mineiro (2016-2017), Sivasspor (2018) si Istanbul BB (2019-2020). El are 100 de selectii si 28 de goluri pentru nationala Braziliei, fiind, de asemenea, campion in Brazilia, Spania, Italia, China si Turcia. La un moment dat, el a fost considerat unul dintre cei mai valorosi fotbalisti ai lumii, fiind supranumit „Noul Pele”.