Momente de coșmar pentru magicianul Robert Tudor. Un bărbat a vrut să-i fure banii

Magicianul Robert Tudor a declarat că un român a încercat să-l fure în Madrid, Spania. Acesta a declarat că bărbatul i-a băgat mâna în buzunar și că fiul său s-a speriat foarte tare. El i-a intrebat pe internauți dacă îl cunosc pe hoț și dacă au trecut prin situații asemănătoare.

„Uitați ce mi s-a întâmplat cu băiatul ăsta. Băi, stai așa! Mi-a băgat mâna în buzunar, aici, în Real Madrid, uitați-l, hoțul! Mi-a băgat mâna în buzunar, mă! În magazin, la Real Madrid, un român mi-a băgat mâna, am simțit”, spune magicianul Robert Tudor, în filmulețul postat pe Facebook.

Fiul lui Robert Tudor s-a speriat

Magicianul a declarat că a apucat să-l filmeze pe hoț și să verifice dacă i-a furat ceva. El a mai spus că a sunat la poliție pentru că fiul lui s-a speriat foarte tare. Acesta și-a dat seama rapid că bărbatul care i-a băgat mâna în buzunar este român.

„Eram în magazin și țineam geaca în mână. Atunci am simțit cum cineva îmi bagă mâna în buzunarul de la geacă. Când m-am întors, era cineva cu mâna în buzunar. Când m-am întors spre el, i-am vorbit direct în română, pentru că mi-am dat seama că e român. Am verificat dacă mi-a luat vreun ban și până să vină Poliția am scos telefonul să-l filmez și a fugit pe scări.Nu mi-a furat nimic, doar l-am prins cu mâna în buzunar. Mai rău s-a speriat copilul”, a spus acesta, pentru Antena 3 CNN.

Robert Tudor, jefuit de bonă

Recent, Robert Tudor a fost jefuit și de bonă. Magicianul a povestit că soția sa a observat în repetate rânduri că dispar lucruri din casă. Acestea apăreau a doua zi după ce bona era întrebată dacă le-a văzut sau știe ceva de ele. Ei au văzut pe camerele de supraveghere că bona era cea care fura obiecte din casă.

Bona a recunoscut că a furat

„Căutăm o bonă. Ultima bonă știi ce făcea? Fura! Venea nevastă-mea și îi zicea: ‘Dar parfumul ăla nu știți unde e?’. Și a doua zi: ‘Uite-l!’. Îl aducea a doua zi. Și de la copii fura, că avea și ea copii. Mai lipseau lucruri și de la cei mici. ‘N-ați văzut cumva haina lu’ aia mică?’. Știți cum am dat-o de gol? Cu camerele. Am văzut-o și i-am zis, a recunoscut tot”, a povestit Robert Tudor, în cadrul podcast-ul lui Bordea și Cortea, „Colegi de Cameră”.