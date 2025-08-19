Vremea

Risc crescut de inundații în mai multe regiuni. Cod roșu de ploi torențiale

Risc crescut de inundații în mai multe regiuni. Cod roșu de ploi torențialeInundații. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ploile au pus stăpânire pe mai multe regiuni din țară, iar situația se înrăutățește. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 19 august 2025, noi avertizări privind fenomene meteo periculoase. Vizate sunt județele Gorj și Mehedinți, unde specialiștii atrag atenția asupra riscului ridicat de inundații.

Avertizări de vreme severă. Județele afectate de ploi torențiale

Potrivit hidrologilor, ploile din ultimele zile, la care se adaugă noile precipitații prognozate, pot genera scurgeri masive de pe versanți, viituri pe râurile mici și creșteri rapide ale nivelului apei.

Cele mai expuse sunt râurile din bazinele Motru și Jiu, unde debitul ar putea depăși cotele de inundație atât în amonte, cât și în aval. Probleme sunt așteptate și pe cursurile de apă din bazinul Tismana, unde se pot produce fenomene periculoase de tip torențial.

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă până marți la ora 12:00. Autoritățile le recomandă localnicilor să evite deplasarea în zonele cu risc și să nu se apropie de malurile râurilor.

Caramitru Jr. bate câmpii! Povestea unui fost inspector care a verificat mii de cazuri sociale în Ferentari și nu a găsit nicio fraudă
Caramitru Jr. bate câmpii! Povestea unui fost inspector care a verificat mii de cazuri sociale în Ferentari și nu a găsit nicio fraudă
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina
ploaie

Ploaie. Sursa foto: Dreamstime.com

Județele Gorj și Mehedinți, vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu pentru județele Gorj și Mehedinți, din cauza precipitațiilor extrem de abundente.

În ultimele ore, în aceste zone s-au înregistrat deja între 50 și 70 de litri de apă pe metru pătrat. Conform ANM, în aceste regiuni se vor înregistra ploi torențiale și în următoarele ore. Cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp.

A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din aceste zone

Ca urmare a situației critice, autoritățile din Mehedinți au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația asupra riscurilor imediate și a recomanda măsuri de precauție.

Localitățile Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni din județul Gorj, precum și Baia de Aramă și Bala din județul Mehedinți, se află sub incidența codului roșu. Autoritățile le cer oamenilor să rămână prudenți și să evite zonele cu potențial de inundații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:20 - Caramitru Jr. bate câmpii! Povestea unui fost inspector care a verificat mii de cazuri sociale în Ferentari și nu a g...
09:12 - Miza războiului din Ucraina: De ce România și Republica Moldova sunt vitale în strategia Rusiei – Opinia lui Rareș Bo...
09:12 - Risc crescut de inundații în mai multe regiuni. Cod roșu de ploi torențiale
08:59 - Începe sezonul conservelor. Cum pregătești cel mai aromat sos de roșii pentru toamnă-iarnă
08:54 - Gestul disperat al „vechii gărzi” de a salva URSS - puciul eșuat din 19 august 1991
08:46 - Germania vrea să ofere securitate Ucrainei, fără desfășurare de trupe

Proiecte speciale