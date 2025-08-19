Vremea Risc crescut de inundații în mai multe regiuni. Cod roșu de ploi torențiale







Ploile au pus stăpânire pe mai multe regiuni din țară, iar situația se înrăutățește. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 19 august 2025, noi avertizări privind fenomene meteo periculoase. Vizate sunt județele Gorj și Mehedinți, unde specialiștii atrag atenția asupra riscului ridicat de inundații.

Potrivit hidrologilor, ploile din ultimele zile, la care se adaugă noile precipitații prognozate, pot genera scurgeri masive de pe versanți, viituri pe râurile mici și creșteri rapide ale nivelului apei.

Cele mai expuse sunt râurile din bazinele Motru și Jiu, unde debitul ar putea depăși cotele de inundație atât în amonte, cât și în aval. Probleme sunt așteptate și pe cursurile de apă din bazinul Tismana, unde se pot produce fenomene periculoase de tip torențial.

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă până marți la ora 12:00. Autoritățile le recomandă localnicilor să evite deplasarea în zonele cu risc și să nu se apropie de malurile râurilor.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu pentru județele Gorj și Mehedinți, din cauza precipitațiilor extrem de abundente.

În ultimele ore, în aceste zone s-au înregistrat deja între 50 și 70 de litri de apă pe metru pătrat. Conform ANM, în aceste regiuni se vor înregistra ploi torențiale și în următoarele ore. Cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp.

Ca urmare a situației critice, autoritățile din Mehedinți au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația asupra riscurilor imediate și a recomanda măsuri de precauție.

Localitățile Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni din județul Gorj, precum și Baia de Aramă și Bala din județul Mehedinți, se află sub incidența codului roșu. Autoritățile le cer oamenilor să rămână prudenți și să evite zonele cu potențial de inundații.