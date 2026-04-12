Qatarul reia navigația maritimă pentru toate tipurile de ambarcațiuni. Mesajul Gardienilor Revoluției către forțele navale străine

Regiunea Golfului Persic traversează un moment complex, în care semnalele de revenire la normalitate coexistă cu avertismente ferme și declarații politice tensionate, potrivit publicației Yeni Safak.

În timp ce Qatar anunță reluarea completă a traficului maritim începând cu 12 aprilie, autoritățile iraniene transmit mesaje dure privind navigația militară în Strâmtoarea Ormuz.

În paralel, liderul american Donald Trump confirmă desfășurarea unor negocieri intense cu Iran, în cadrul unor discuții trilaterale găzduite de Islamabad.

Ministerul Transporturilor din Qatar a anunțat că toate navele și ambarcațiunile pot relua navigația în apele statului începând de duminică, 12 aprilie 2026. Decizia marchează revenirea la operațiuni normale după o perioadă de restricții.

Potrivit comunicatului oficial, „navigația va fi permisă zilnic între orele 06:00 și 18:00”, interval aplicabil majorității navelor comerciale și private.

În același timp, autoritățile au precizat că „navigația este permisă pe tot parcursul zilei pentru navele maritime autorizate pentru activități de pescuit”, oferind astfel flexibilitate deplină pescarilor locali.

Reprezentanții autorității de transport au subliniat necesitatea respectării stricte a normelor de siguranță, solicitând operatorilor să se conformeze noilor reglementări.

Reluarea traficului face parte din eforturile mai ample ale Qatarului de modernizare a sectorului maritim și de diversificare economică.

În contrast cu acest semnal de stabilizare, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment ferm privind tranzitul navelor militare prin Strâmtoarea Ormuz.

Forțele navale ale organizației au transmis că orice navă militară care încearcă să traverseze această rută strategică va primi „un răspuns ferm și decisiv”.

Oficialii au declarat că dețin „control deplin și inteligent” asupra zonei și au precizat că doar navele non-militare pot tranzita strâmtoarea, cu respectarea unor reguli stricte.

De asemenea, autoritățile iraniene au respins informațiile privind o eventuală traversare a unor nave militare americane, avertizând că orice astfel de acțiune ar declanșa „o confruntare puternică”.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic pentru transportul global de petrol, iar orice tensiune în zonă are potențialul de a influența piețele energetice internaționale.

Pe fondul acestor evoluții, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt implicate în „negocieri foarte profunde” cu Iranul.

„Vom vedea ce se întâmplă. Suntem în negocieri foarte profunde cu Iranul. Noi câștigăm indiferent. I-am învins militar”, a afirmat Trump înainte de plecarea de la Casa Albă.

El a adăugat ulterior:

„Dacă vom ajunge sau nu la un acord nu contează pentru mine — motivul este că am câștigat.”

Declarațiile vin în contextul unor discuții trilaterale între Statele Unite, Iran și Pakistan, desfășurate la Islamabad.

Aceste negocieri au ca obiectiv reducerea tensiunilor regionale și consolidarea unui armistițiu fragil, în vigoare de aproximativ două săptămâni.

Potrivit unor informații citate din surse oficiale americane, mai multe nave ale marinei SUA ar fi traversat recent Strâmtoarea Ormuz, fără coordonare cu autoritățile iraniene.