Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a fost găsit mort. Avea doar 46 de ani

Fostul pugilist britanic Ricky Hatton, cunoscut sub porecla „Hitman”, a fost găsit mort la vârsta de 46 de ani în Hyde, Tameside, potrivit Press Association. Poliția din Manchester a transmis că nu există indicii de circumstanțe suspecte în legătură cu decesul său.

Hatton a fost unul dintre cei mai cunoscuți boxeri britanici ai generației sale, fiind apreciat pentru stilul său agresiv, rezistența și capacitatea de a câștiga prin knockout.

Ricky Hatton a debutat în boxul profesionist în 1997 și și-a construit o carieră impresionantă în categoriile ușoară și superușoară. În timpul carierei, a cucerit multiple titluri mondiale și regionale:

WBU superușor: 1999;

IBF superușor: 2005–2006;

WBA (Super) superușor: 2006–2007;

The Ring light-welterweight: 2005–2007.

În total, Hatton a înregistrat 45 de victorii, dintre care 32 prin KO, și 3 înfrângeri. Cele mai memorabile meciuri au fost împotriva unor campioni de talie mondială, precum Floyd Mayweather Jr., Kostya Tszyu sau Juan Urango.

Hatton a fost recunoscut nu doar pentru performanțele sale în ring, ci și pentru energia și determinarea cu care aborda fiecare meci, devenind un simbol al boxului britanic.

După retragerea din ring în 2012, Hatton a vorbit deschis despre problemele sale personale, inclusiv despre luptele cu depresia și alcoolul. Documentarul difuzat în 2023 de Sky Sports a evidențiat provocările sale din viața personală, dar și perseverența și dedicarea față de sport.

În iulie 2025, Hatton a anunțat că va reveni în ring după 13 ani de la ultimul meci profesionist. Meciul era programat pe 2 decembrie în Dubai, împotriva lui Eisa Al Dah, stârnind entuziasm printre fanii săi. Ricky Hatton rămâne o figură emblematică pentru boxul britanic și internațional. Stilul său agresiv, numărul mare de knockout-uri și dedicarea față de sport îl fac unul dintre cei mai respectați pugili din era sa. Moartea sa lasă o mare tristețe în comunitatea sportivă și printre fani, dar și un exemplu de perseverență și pasiune pentru box.