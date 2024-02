Vești triste despre Rică Răducanu. Ce se întâmplă cu fostul portar de la Rapid

Rică Răducanu are iar probleme mari de sănătate deoarece afecţiunile de la genunchi sunt tot mai grave. Fostul portar de la Rapid şi de la naţionala României susține că nu se simte deloc bine în ultima perioadă. Rică Răducanu recunoaște, de asemenea, că a încercat mai multe alifii pentru a-și ameliora durerile, dar totul a fost în zadar.. Acesta și-a pierdut speranța că se va mai vindeca.

Rică Răducanu: Nu cred că mai există soluție de vindecare

Rică Răducanu, 77 de ani, fostul portar de neuitat al Rapidului, are în continuare probleme grave la picioare.

„Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii mei sunt bătătoriți rău de la atâta sport, săracii de ei. Am luat acum și niște alifii să dau unde mă doare și sper să fie cât de cât bine. Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”, a declarat Rică Răducanu.

Rică Răducanu. Sursa foto: Facebook

Am probleme mari cu cartilajele

Rică Răducanu a respins ideea de a se opera. Fostul sportiv a mai spus că face injecţii deoarece îl dor foarte tare genunchii.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare. Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, mărturisea acesta.

Rică Răducanu, probleme d esănătate. Sursa foto: Facebook.

Rică Răducanu: Am ajuns să cheltuiesc circa 2.000 de lei doar pe medicamente.

Rică Răducanu spune că toată pensia sa se duce pe medicamente. Mai mult, spune că el nu simte nimic din acea creştere a pensiei.

„Marea problemă e că ăştia ne spun ce vor ei la televizor şi noi, ceilalţi, acasă, constatăm de ceva vreme că nu e deloc aşa. Nu mai departe povestea cu creşterea pensiilor. Nu ştiu despre ce creştere se discută la televizor, aproape în fiecare seară. În buzunarul meu nu se simte mai nimic. Nu am simţit absolut nicio creştere, deşi toată lumea a vorbit despre creşterea pensiilor.

Am ajuns să cheltuiesc circa 2.000 de lei doar pe medicamente. Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente.Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi”, a declarat Rică pentru click.ro.