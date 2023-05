Rică Răducanu are mari probleme de sănătate. Medicii i-au recomandat o operație de urgență

Rică Răducanu are acum 77 de ani și este o legendă a fotbalului românesc. Cu stilul lui jovial, și mereu pus pe glume, fostul portar al Rapidului, din anii 70, a povestit că se mișcă cu mare greutatate și că medicii i-au recomandat o operație.

Mai exact, este vorba despre o operație la ambii genunchi, unde, în urma analizelor medicale efectuate, medicii au ajuns la concluzia că are nevoie de proteze.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare. Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, a declarat Rică Răducanu.

Se pregătește să plece la mare

În cazul bolii de care suferă căldura razelor soarelui este recomandată de către medici. Este cunoscut faptul că, în cazul bolilor de genunchi, durerile care sunt suportate de pacienți sunt foarte mari.

Din acest motiv, medicii le recomandă celor care refuză să se opereze pentru a beneficia de o proteză de genunchi, să evite să stea în medii reci și umede, care pot amplifica și mai mult durerile.

Rică Răducanu a mai spus că va asculta de medici și că va pleca la mare, pe litoral, unde va sta la soare, și se va distra, cum va putea în minivacanța de 1 iunie.

„Pe 1 iunie cred că o să plec la mare, dar să știi că nu mai este ce a fost. Nu mai pot juca un tenis cu piciorul, așa cum o făceam o dată, ba o gagică și tot așa. Acum mă duc să stau la relaxare. Am zis că dacă tot ajung la mare o să merg la Neptun și la Mangalia pentru tratament acolo poate – poate am noroc și îmi mai dă drumul la durere”, a conchis Rică Rpducanu, citat de click.

Rică Răducanu a fost primul portar de fotbal din România, care a înscris un gol, după ce a executat o lovitură de la 11 metri. El a jucat de 61 de ori în naționala României.