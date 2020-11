Conform unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății transmis vineri, 20 noiembrie, timp de patru zile, până în data de 27 noiembrie, toţi candidaţii care au obţinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu vor alege locurile/posturile în specialitate, precum şi centrele de pregătire.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 24, 25, 26 și 27 noiembrie 2020 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

„În această sesiune am avut un record de candidaţi, aproximativ 12.000, şi o situaţie epidemiologică specială în care am fost nevoiţi să organizăm concursul. Am luat măsuri pentru protejarea candidaţilor şi personalului implicat în organizare, fiind asigurate condiţiile de siguranţă necesare desfăşurării concursului. Am aprobat suplimentarea locurilor pentru specialităţi deficitare ca, de exemplu, terapie intensivă, boli infecţioase sau epidemiologie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Repartiţia se va face prin teleconferinţă, ca în fiecare an. Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut. Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.”

Având în vedere numărul de candidaţi care au obţinut punctajul de promovare, anul acesta, Ministerul Sănătăţii a decis majorarea cifrei de şcolarizare de la 7.061 la 9.116 pentru a da posibilitatea de a alege un loc sau un post în specialitate tuturor acestor candidaţi.

Conform Ministerului Sănătăţii, 565 de locuri suplimentare sunt pentru specialităţile anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, epidemiologie, igienă, medicină de familie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, medicină internă, pneumologie şi radiologie-imagistică medicală.

