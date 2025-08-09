Social Revoluție în optică: Picături pentru vedere de aproape, aprobate în SUA







Revoluție în optică. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat recent primul tratament oftalmic pe bază de aceclidină destinat corectării prezbiopiei la adulți, o afecțiune oculară legată de înaintarea în vârstă care afectează vederea de aproape.

Prezbiopia apare de regulă după vârsta de 40-45 de ani, atunci când cristalinul își pierde elasticitatea necesară pentru a focaliza clar obiectele aflate la distanțe mici.

Această modificare face ca activitățile ce implică vederea de aproape, cum ar fi cititul sau munca manuală, să devină dificile, impunând adesea purtarea ochelarilor de citit sau folosirea altor dispozitive optice.

În Statele Unite, se estimează că peste 128 de milioane de persoane sunt afectate de această problemă de vedere.

Medicamentul autorizat este o soluție oftalmică care conține 1,44% aceclidină, o substanță care acționează asupra pupilei prin micșorarea acesteia, fără a solicita în mod excesiv mușchiul ciliar, responsabil de ajustarea focalizării. Prin contractarea irisului, picăturile creează un efect similar „găurii de ac” folosită în fotografie, reducând diametrul pupilei sub 2 mm.

Astfel, se mărește zona focalizată clar, permițând o vedere îmbunătățită la distanțe mici fără a afecta claritatea imaginii la distanță sau a genera senzația de vedere încețoșată.

Aceclidina, ingredientul activ al acestui tratament comercializat sub numele de Vizz, este o moleculă nouă în domeniul oftalmologic, iar aprobarea sa marchează o premieră la nivel mondial pentru tratarea prezbiopiei.

Eef Schimmelpennink, CEO al companiei Lenz Therapeutics, care a dezvoltat picăturile, a declarat că produsul oferă un efect rapid și de durată pentru majoritatea persoanelor cu prezbiopie, subliniind că este singurul miotic selectiv pentru pupilă care nu interferează cu mușchiul ciliar.

Decizia FDA s-a bazat pe rezultatele a trei studii clinice extinse. Două dintre acestea, denumite CLARITY 1 și CLARITY 2, au evaluat eficiența și siguranța picăturilor pe 466 de subiecți pe o perioadă de 42 de zile, cu aplicare zilnică. Al treilea studiu, CLARITY 3, a monitorizat 217 pacienți timp de șase luni pentru a verifica siguranța pe termen lung.

Rezultatele au demonstrat o îmbunătățire a vederii de aproape în doar 30 de minute după administrare, cu efect ce poate dura până la 10 ore, iar tolerabilitatea medicamentului a fost bună, cu reacții adverse minore și temporare, cum ar fi ușoară iritație oculară, vedere ușor întunecată sau dureri de cap.

Producătorii au anunțat că picăturile vor fi disponibile pe piața americană începând din octombrie 2025.

Prezbiopia este o condiție ce afectează aproape toți adulții după 45 de ani, fiind cauzată de întărirea și rigidizarea cristalinului care își pierde capacitatea de a-și modifica forma pentru a focaliza corect lumina provenită de la obiectele aflate la distanțe mici.

Această pierdere a elasticității conduce la o scădere progresivă a acuității vizuale pentru vederea de aproape, care devine mai evidentă începând cu vârsta de 35 de ani, impunând necesitatea utilizării unor mijloace optice corective.