Revoluția imobiliară a construcțiilor modulare. Cum impactează piața

Construcțiile modulare sunt considerate de către numeroși specialiști din domeniu drept una dintre inovațiile revoluționare ale lumii actuale. O lume în care timpul de ridicare al unei clădiri este unul incredibil de mic, costurile sunt diminuate considerabil, iar impactul asupra mediului este și el unul redus. Acesta este viitorul construcțiilor, spun experții. Pentru dezvoltatorii imobiliari, noua abordare este inovatoare, dar modifică semnificativ regulile jocului.

Construcțiile modulare se realizează în fabrici și se asamblează la fața locului. Tehnologia a luat un avânt considerabil în țările vest-europene. În Olanda și Suedia, din totalul noilor locuințe 12% sunt modulare. Motivul? Este mult mai ieftin și mai eficient. Pentru a realiza o construcție convențională este nevoie de resurse financiare considerabile. Iar în 2024 s-a înregistrat o majorare de 15% a prețurilor materialelor. Pe lângă costurile mari, este nevoie și de o perioadă mai îndelungată pentru a finaliza o astfel de lucrare. Noile locuințe modulare, care au căpătat „faimă” în alte țări, scad cu 40% costurile de construcție, iar timpul de execuție ajunge la sub trei luni.

Lumea se află într-o continuă schimbare. Trăim într-o eră a urbanizării accelerate, a crizelor economice și a deficitului de locuințe accesibile. Toate aceste fenomene au cauzat o reevaluare profundă a modelului clasic de construire. Iar în acest context, construcțiile modulare capătă tot mai multă amploare și devin o soluție viabilă, sustenabilă și rentabilă.

Însă cum au apărut aceste tipuri de construcții? Ei bine, își originile au în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, când în se căutau soluții rapide pentru ridicarea de locuințe. Deși ideea de construcție modulară nu este una nouă, ea a prins amploare în ultimii ani și a câștigat popularitate pe piețele imobiliare comerciale, unde beneficiile i-au convins pe mulți prin eficiență, sustenabilitate și adaptabilitate. Acum, toate aceste caracteristici remodelează considerabil piața.

Pentru a putea „da viață” construcțiilor modulare se folosește o tehnică inovatoare, prin care structurile sunt create în medii controlate din fabrici. Ne putem gândi la acestea ca la producția unor piese de lego, dar la dimensiuni considerabil mai mari. Componentele pot avea mărimea unei întregi camere și sunt construite în afara șantierului. Ulterior, acestea sunt transportate la locul dorit, unde se asamblează. Cu ajutorul acestei metode, beneficiarii au parte de un proces de construcție mai rapid, dar și mult mai eficient.

Construcțiile modulară sunt de mai multe feluri – există o construcție permanentă și una relocabilă. Modelul, practic, secționează o clădire în mai multe părți. Modulele se realizează din aceleași materiale și standarde precum cele tradiționale. Diferența este că acestea se confecționează într-o fabrică.

Pentru a putea ajunge la forma finală dorită este nevoie de urmarea unor pași bine puși la punct. Se pleacă de la faza de proiectare, în care arhitecții, inginerii și producătorii muncesc cot la cot pentru a genera planuri detaliate pentru fiecare modul.

Atunci când un proiect este finalizat, urmează faza de prefabricare, unde sunt utilizate tehnici moderne. Prin folosirea acestora se minimizează deșeurile, se optimizează eficiența și se asigură o producție de înaltă calitate. În final, părțile componente ajung la locul de asamblare, unde tot procesul este unul scurt. Asta pentru că cea mai mare parte a lucrărilor de construcție s-a încheiat în fabrică.

Construcția tradițională întâmpină numeroase probleme: întârzierile constante provocate de furnizori sau condiții metorologice, lipsa forței de muncă specializate, schimbările de prețuri ale materialelor etc. Potrivit informațiilor publicate de specialiștii Eurostat, în 2024 în Uniunea Europeană, prețurile materialelor de construcție s-au majorat cu 15%. Cele mai afectate categorii au fost oțelul, care a crescut cu 19%, lemnul prelucrat, cu 17% și betonul, cu 14%.

Totodată, sectorul construcțiilor înregistrează un deficit acut de forță de muncă. Acest este aproximat la peste 1,5 milioane de lucrători la nivelul întregii Uniuni. Aceste condiții afectează două elemente extrem de importante: eficiența și predictibilitatea. Aici intervin construcțiile modulare, care aduc avantaje semnificative și clare.

În construcțiile modulare, totul este fabricat în avans cu o precizie milimetrică, de la pereți și pardoseală, la tavane și instalații. Ulterior, modulele sunt transportate la fața locului și montate rapid, în doar câteva zile. Cum altfel să fie descrisă eficiența? Beneficiile acestor noi modalități de construcție sunt uriașe. Potrivit unui raport al McKinsey & Company din 2023, construcțiile modulare permit reducerea timpului de construcție cu până la 50%, comparativ cu metodele tradiționale.

De asemenea, economiile la nivelul costurilor se situează între 20% și 40%, în funcție de complexitatea proiectului. În plus, această revelație a domeniului construcțiilor este și prietenoasă cu mediul. Potrivit datelor, prin utilizarea modulelor se reduce cantitatea de deșeuri cu până la 70%. Datorită proceselor industrializate, productivitatea muncii crește cu până la 30%.

Trebuie să vorbim și de economiile cu forța de muncă, în această realitate în care muncitorul calificat este cel mai greu lucru de găsit. Fiind realizată în fabrică, construcția trebuie ulterior doar montată la fața locului pe șantier. Acest lucru aduce un clar avantaj economic pentru companii.

Un alt beneficiu esențial al construcțiilor modulare îl reprezintă managementul calității. În fabricile de producție, procesele sunt guvernate de programe riguroase de asigurare și control al calității, completate de protocoale independente de inspecție și testare. Aceste măsuri garantează că fiecare modul este bine realizat, iar gradul de satisfacție al clienților crește.

Construcția în afara șantierului contribuie și la reducerea perturbărilor locale, a traficului și la creșterea nivelului general de siguranță și securitate. Prin relocarea a aproximativ 80% din activitatea de construcție în afara șantierului, durata de muncă este mai scurtă, riscul de accidente scade și zona devine mai liniștită, comunitatea neavând de suferit.

Practic, construcțiile modulare nu sunt afectate de lipsa de personal sau de blocaje logistice.

Nimic nu poate fi însă atât de roz pe cât sună. Deși am vorbit până acum de beneficii, există și anumite provocări care fac ca modelul să nu fie viabil pentru toată lumea. O potențială dificultate este dată de faptul că aceste construcții nu pot fi folosite pentru unele proiecte care necesită modele sau materiale unice ce nu sunt ușor de adaptat la abordarea modulară. Dezvoltatorii trebuie să își evalueze cu atenție cerințele proiectului și să determine dacă abordarea modulară este potrivită sau nu pentru ei.

Costul reprezintă un alt factor important de luat în considerare, mai ales în cazul proiectelor de dimensiuni reduse. Deși construcția modulară oferă frecvent economii semnificative pentru dezvoltatorii mari, în cazul proiectelor mai mici, investiția inițială poate fi mai ridicată comparativ cu metodele tradiționale. Totuși, avantajele pe termen lung ale construcției modulare compensează adesea costurile inițiale mai mari.

Un alt aspect de luat în calcul este faptul că transportul unităților modulare poate fi afectat de factori externi, precum vremea sau provocările logistice. Dezvoltatorii trebuie să planifice și să coordoneze cu atenție procesul de transport pentru a asigura livrarea și asamblarea la timp a modulelor pe șantier.

Implementarea pe scară largă a construcțiilor modulare nu mai este doar o idee, ci o metodă pusă în practică, confirmată de evoluția pieței. Conform Roland Berger Strategy Consultants, piața europeană de construcții modulare, evaluată la 21 miliarde euro în 2022, ar putea atinge 56 miliarde euro până în 2030. Statisticile prezintă o rată anuală de creștere de peste 13%. Pentru piața din SUA, se preconizează că industria imobiliară va beneficia semnificativ de pe urma construcțiilor modulare, cu economii anuale de costuri estimate la 22 de miliarde de dolari până în 2030. Această abordare inovatoare ajută la acoperirea decalajului de productivitate de 1,6 trilioane de dolari americani din sectorul construcțiilor.

Evoluția pieței construcțiilor modulare este influențată de nevoia urgentă de locuințe accesibile în marile aglomerări urbane. De asemenea, aceste module fac ca domeniul construcțiilor să fie unul mai eco, mai prietenos cu mediul. Astfel, ajută la atingerea obiectivele climatice ale UE, care favorizează soluțiile cu amprentă ecologică redusă. În plus, evoluția tehnologiei în producția de prefabricate a dus la apariția unor noi standarde.

Industria construcțiilor modulare se află într-o continuă transformare, impulsionată de apariția unor inovații și tehnologii tot mai avansate. Una dintre cele mai remarcabile direcții de dezvoltare o reprezintă integrarea tehnicilor moderne de fabricație, precum imprimarea 3D și automatizarea robotică, care permit realizarea unor module din ce în ce mai complexe, adaptate cerințelor specifice fiecărui proiect. Prin aceste noi tehnologii, timpul de execuție este scurtat, eficiența este crescută, iar erorile umane sunt reduse aproape de zero.

Pe lângă inovațiile în fabricație, digitalizarea joacă un rol esențial în evoluția construcțiilor modulare. Programele software moderne și instrumentele digitale performante oferă un control mai precis asupra procesului de proiectare și execuție. Tehnologii precum modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) și realitatea virtuală (VR) facilitează colaborarea între arhitecți, ingineri și dezvoltatori, oferindu-le posibilitatea de a vizualiza, testa și ajusta proiectele în faza incipientă, înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Construcțiile modulare nu sunt doar o soluție temporară la o criză de moment, ci răspunsul strategic la o serie de probleme critice precum deficitul de locuințe, lipsa de predictibilitate, costuri în creștere și constrângeri de mediu. Într-o economie care valorizează viteza, eficiența și sustenabilitatea, această abordare industrializată a construcției este din ce în ce mai atractivă. Lumea nu mai este ce a fost acum 10 ani, așa că sectorul construcțiilor nu poate sta pe loc.