“Ai un copil cu autism? N-aveți voie să intrați! Vă rog ieșiți! În 2021 sa fii discriminată și umilită în haĺul ăsta fără să faci nimic rău, numai pentru că ai un copil cu handicap, este foarte trist”, a scris o mamă pe Facebook, notează Antena 3. Femeia a povestit cum a fost pur și simplu dată afară dintr-un magazin, în urmă cu două zile.

“Ai un copil cu autism? N-AVEȚI VOIE SĂ INTRAȚI!!! VĂ ROG IEȘIȚI!!!” Da da… exact cum ai citit… s-a întâmplat pe 06.04.2021, între orele 14.45-15.00 la aleea de second hand-uri (nu îmi amintesc cum se numește strada) care începe de la Piața Mare și merge spre Parcul Central…

“Da, este puțin neliniștit, dar nu făcea gălăgie cine știe cât de mare ca să fim tratați în haĺul ăsta”

Da, am un copil cu autism, da, este puțin neliniștit, dar nu făcea gălăgie cine stie cât de mare ca să merităm să fim tratați chiar în haĺul ăsta..Deci am intrat la “magazinul” din chestie, copilul țipa, dar doar foarte puțin. Poate pentru cineva fără un pic de răbdare era enervant. Cum am intrat, o doamnă imediat mă întreabă: “Dar care-i problema cu copilul?”. “Are autism” – răspund eu…

“Atunci n-aveti voie să intrați, VĂ ROG IEȘIȚI!!!”, și arată spre ușă…

POFTIM??? Întrebam, chiar nu mi se părea real ceea ce am AUZIT… “N-AVETI VOIE SĂ INTRAȚI, IEȘIȚI!!!”.

Am rămas șocată. M-am uitat în ochii ei (sigur a înțeles din privirea mea la ce m-am gândit și unde o trimiteam) și fără să scot un cuvânt am ieșit cu copilul din magazin… Da, puteam să fac scandal, dar nu e de mine.

Dar în 2021 sa fii discriminată și umilită în haĺul ăsta fără să faci nimic rău, numai pentru că ai un copil cu handicap este foarte foarte trist. Este strigător la cer cât de umiliți și netratați corespunzător sunt acești copii cu un anume grad de handicap…

“Sunt niște copii minunați, ar fi destul niște OMENIE și ÎNȚELEGERE“

Sunt niște copii minunați, ar fi destul niște OMENIE șiÎNȚELEGERE. Eu și copilul meu ne continuăm viața, nu am luat la suflet, dar totuși… Este foarte trist.”, a transmis o femeie din Satu Mare, Asociaţiei Castelul Erhardt, care se ocupă de copiii cu astfel de probleme.

