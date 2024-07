International Revista presei internaționale. Cea mai mare firmă de telefonie din lume. Întâlnirea Xi-Putin







Revista presei internaționale surprinde cele mai importante evenimente desfășurate la nivel mondial. Potrivit datelor, un al doilea congresman democrat l-a îndemnat public pe președintele Joe Biden să se retragă după prestația sa oribilă din cadrul unei dezbateri. Într-un interviu acordat New York Times, Raúl Grijalva din Arizona a declarat că Biden are „responsabilitatea" de a „ieși din această cursă". Deși a menționat că îl va sprijini dacă va rămâne în confruntarea prezidențialelor alături de Donald Trump.

Miercuri, în timpul unei convorbiri telefonice cu personalul de campanie, președintele ar fi spus că „nu renunță". Cu toate acestea, au continuat să circule rapoarte privind o neliniște crescândă în cadrul Partidului Democrat al lui Biden.

Revista presei internaționale

Mel Stride a devenit primul ministru conservator care a recunoscut că Marea Britanie este probabil pe cale să obțină „cea mai mare majoritate laburistă" din istorie. Șeful de campanie al Partidului Laburist, Pat McFadden, a declarat că este „lipsit de respect". Pe măsură ce campania intra în ultima zi, modelul de prognoză al The Economist a prezis că Partidul Laburist are șanse să câștige 432 din cele 632 de locuri din parlament.

Investitori și vânzarea acțiunilor

Jeff Bezos a renunțat la funcția de șef al Amazon în 2021. Acesta a stabilit planuri de vânzare a unor acțiuni în valoare de 4,9 miliarde de dolari ale companie. Prețul acțiunilor retailerului online a crescut cu o treime în acest an. Investitorii speră că inteligența artificială va ajuta la dezvoltare. Bezos are în prezent funcția de președinte executiv al Amazon. Acesta va deține în continuare aproximativ 8,8% din valoarea acțiunilor companiei.

Un comandant al Hezbollah, ucis de israelieni

Revista presei internaționale ne arată că Muhammed Nasser, un comandant de rang înalt al Hezbollah, a fost ucis de un atac israelian în sudul Libanului. Forțele de Apărare ale Israelului l-au acuzat că a dirijat „un număr mare" de atacuri către Israel. Miliția susținută de Iran a declarat că a lansat rachete în Israel ca represalii. Timp de luni de zile, Israelul și Hezbollah au făcut schimb de drone, rachete și proiectile. Diplomații americani și europeni au încercat să reducă tensiunile din regiune, pe măsură ce temerile legate de un război în Liban cresc.

Schimbări la conducerea Egiptului

Presa locală a raportat că prim-ministrul Egiptului, Mostafa Madbouly, ar urma să înlocuiască unele dintre cele mai importante personalități din cabinetul său. Printre acestea se numără inclusiv ministrul de Finanțe și șeful Ministerului de Externe. Președintele țării, Abdel-Fattah al-Sisi, a declarat că noul guvern ar trebui să se concentreze pe atragerea investițiilor și pe reducerea inflației. Egiptul este prins într-un calvar economic după un deceniu de cheltuieli alimentate de datorii.

Penalități de milioane de dolari

Constructorul de automobile General Motors va plăti penalități în valoare de 145,8 milioane de dolari. Acești bani sunt parte a unei înțelegeri cu administrația Biden. Autoritățile au constatat că 6 milioane de vehicule ale firmei emiteau mai mult dioxid de carbon decât au declarat. Mașinile au fost vândute între 2012 și 2018, încălcând standardele privind consumul de combustibil emise de administrația Obama.

Interdicție temporară de purtare a niqab-ului

Autoritățile religioase din Daghestan, o republică cu majoritate musulmană din sudul Rusiei, au anunțat o interdicție temporară asupra niqab-ului. Restricția are loc la mai puțin de două săptămâni după un atac terorist mortal. Acțiunea teroriștilor s-a centrat asupra sinagogilor și bisericilor din regiune. Hotărârea interzice femeilor să poarte vălul din motive de securitate. Presa locală a relatat că unul dintre atacatori plănuise să evite capturarea deghizându-se în niqab.

Xi și Putin se întâlnesc în Asia Centrală

Revista presei internaționale ne arată că liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai organizează miercuri un summit la Astana, capitala Kazahstanului. China, Rusia și mai multe țări din Asia Centrală au înființat OCS în 2001 pentru a discuta probleme economice și de securitate. Dialogul a fost în principal centrat pe combaterea terorismului. De atunci, însă, organizația s-a extins. Membrii săi, compuși din puteri anti-occidentale, reprezintă în prezent peste 40% din populația lumii și un sfert din PIB-ul acesteia. India a aderat în 2017. Iranul a făcut-o anul trecut, iar Belarus este pe cale să o facă.

La summiturile OCS se iau rareori decizii substanțiale. Dar Xi Jinping, liderul Chinei, și Vladimir Putin, omologul său rus, pot folosi reuniunile pentru a-și prezenta contraoferta față de o ordine mondială condusă de Occident. Putin va acuza probabil America și aliații săi pentru războiul din Ucraina. Iar Xi va vorbi fără îndoială despre inițiativa Belt and Road, programul său global de infrastructură. Sistemul feroviar ușor din Astana este construit de ingineri chinezi cu echipamente chinezești.

Tensiuni politice în Irlanda de Nord

Miercuri, în ajunul alegerilor generale din Marea Britanie, atenția politică din Irlanda de Nord se va îndrepta în altă parte, chiar dacă doar pentru o zi. Sir Jeffrey Donaldson a apărut în instanță pentru 18 acuzații sexuale, inclusiv viol. Astfel, se va decide dacă cazul ar trebui să meargă la o instanță superioară. Până acum cinci săptămâni, el a fost deputat. Până acum trei luni, a fost lider al Partidului Democratic Unionist, principalul partid pro-britanic din Irlanda de Nord.

Procesul lui Sir Jeffrey nu va ajuta DUP, deja în scădere cu aproape o treime în sondaje de la ultimele alegeri generale din 2019. Sinn Féin dorește să vadă Irlanda unită. Acesta ar putea deveni cel mai mare partid după votul de joi. Dar acest lucru va depinde de soarta Partidului Alianței. Sondajele sugerează că ar putea obține trei locuri pentru prima dată în istoria sa de 54 de ani.

Cel mai mare operator de telefonie mobilă din lume

Anul acesta, Jio din India a devenit cel mai mare operator de telefonie mobilă din lume în ceea ce privește utilizarea datelor. Cei 108 milioane de clienți ai companiei au consumat 40,9 exabytes (aproximativ 44 de miliarde de gigabytes) între ianuarie și martie. Consumul a fost determinat de tarifele ieftine. Acestea au ajutat Jio să devină liderul pieței din India. Politica i-a obligat și pe alții să reducă tarifele. Ceea ce a făcut ca prețurile serviciilor de date din India să fie printre cele mai mici din lume. Costul mediu pentru 1 GB de date în India este de doar 0,16 dolari, în comparație cu 0,38 dolari în China sau 6 dolari în America.

Dar era datelor foarte ieftine s-ar putea încheia în curând. Miercuri, Jio a majorat tarifele cu aproximativ 20%, la fel ca Airtel, cel mai mare concurent al său. Operatorii indieni speră să crească veniturile după ce au cheltuit împreună peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an pentru a-și extinde rețelele 5G. Investitorii sunt mulțumiți. Anunțurile au făcut ca acțiunile Reliance Industries, societatea mamă a Jio, și Airtel să crească.

Cel mai mare furt de artă din istorie

„Cel mai mare furt de artă din istorie" a avut loc în Cambodgia, susține Brad Gordon, un avocat care ajută țara să recupereze statuile furate. Jefuitorii au furat zei de piatră din temple în timp ce războaiele civile făceau ravagii între anii 1970 și 1990. Dar acum mai multe opere de artă sunt restituite. Cea mai recentă livrare de 14 artefacte a sosit miercuri de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Met spune că astfel se încheie îndepărtarea tuturor sculpturilor angkoriene cunoscute ca fiind asociate cu Douglas Latchford, un comerciant de artă britanic care a fost inculpat în America în 2019 pentru trafic de relicve cambodgiene.

Multe țări doresc să își repatrieze antichitățile furate, însă Cambodgia iese în evidență printre vecinii săi mai mari pentru succesul său. O echipă locală de restituire energică și pricepută la media ajută. La fel și mai multe agenții americane diferite, precum FBI, care ajută la depistarea statuilor furate. Cambodgia spune că a adus acasă 800 de artefacte în ultimele două decenii.

Dominația Minionilor: „Despicable Me 4"

„Despicable Me", lansat în 2010, este un film de animație despre un supervrăjmaș (cu vocea lui Steve Carell) care devine un tată adoptiv devotat cu ajutorul slugilor sale galbene, Minionii. Nu este la fel de ingenioasă sau de costisitoare ca o producție Disney sau Pixar obișnuită, dar seria „Despicable Me" este acum franciza de filme de animație cu cele mai mari încasări din istorie. Până în prezent, aceasta s-a mândrit cu două spin-off-uri Minions prequel-uri și trei continuări.

Cel mai recent episod, „Despicable Me 4", lansat miercuri în America, nu are un scenariu, ci mai degrabă o colecție de viniete nebunești. Cu siguranță nu va câștiga un Oscar - doar un singur film din franciză, „Despicable Me 2", a fost nominalizat. Majoritatea desenelor animate de la Disney și Pixar sunt atât de serioase, încât glumele interminabile ale Minionilor pot părea o gură de aer proaspăt, conform The Economist .