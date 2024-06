Alegeri cu scandal în Marea Britanie. Politicieni conservatori suspectați de pariuri ilegale

Marea Britanie se pregătește pentru alegerile legislative, programate pe 4 iulie. Iar cu aproximativ două săptămâni înainte, Partidul Conservator, aflat la putere, este lovit de un alt scandal.

Mai mulţi candidaţi conservatori sunt bănuiţi că au pariat ilegal pe data alegerilor anticipate, înainte să fie anunţată. Premierul Rishi Sunak a anunțat, pe 22 mai, că alegerile anticipate vor avea loc pe 4 iulie.

Ministrul britanic al locuinţelor, Michael Gove, a comparat scandalul pariurilor frauduloase din rândul politicienilor conservatori cu „Partygate”. Este vorba despre dezvăluirile privind petrecerile organizate de fostul premier din Marea Britanie, Boris Johnson, în pandemie. În timp ce britanicii erau în lock down, în Sowning Street premierul și anturajul său petreceau. Apariția acestor dezvăluiri au dus la demisia lui Boris Johnson în 2022.

Noul scandal ce lovește Partidul Conservator pare desprins din același film. Mai mulți candidați conservatori sunt anchetați pentru că ar fi pariat fraudulos pe data alegerilor anticipate. Între cei vizați de anchetă se află mai mulți apropiați și colaboratori ai lui Rishi Sunak. Conform regulilor electorale din Marea Britanie, data alegerilor este aleasă de premier. Iar Sunak a luat țara prin surprindere anunțând un scrutin rapid pe 4 iulie.

Doi candidați conservatori, dar și directorul de campanie al partidului, Tony Lee, sunt cercetați de Comisia de Jocuri de Noroc în legătură cu pariurile plasate pe data votului. Scandalul pariurilor mari bătăi de cap conservatorilor aflați, deja, în anihilare electorală. Partidul este surclasat de laburiști, aflați în opoziție, care și-au propus ca obiectiv preluarea puterii în acest an.

Mai mulţi candidaţi şi responsabili conservatori, precum şi un agent de protecţie, sunt în vizorul poliţiei şi al autorităţii de reglementare a pariurilor. Ei sunt suspectați că au profitat de relațiile cu Rishi Sunak pentru a paria pe data la care va convoca alegerile. În Marea Britanie, pariurile politice sunt permis. Reprezintă o infracțiune, însă, dacă pariorii folosesc informații privilegiate la care au avut acces.

Declarațiile sale nu sunt de natură să stopeze declinul conservatorilor din sondajele de opinie. Estimările arată că, după 14 ani de guvernare, în care au ieșit din Uniunea Europeană, conservatorii vor suferi o înfrângere dramatică. Politologii sunt de părere că va fi un adevărat dezastru, în fața laburiștilor, cel mai mare din cei aproape 200 de ani de existenţă.

BREAKING Tony Lee, married to betting scandal candidate Laura Saunders (Gambling Commission investigating) has taken “leave of absence”

He’s Director of Campaigns & it’s 14 days before GE

Tories - grubby, arrogant, entitled and absolutely incompetent pic.twitter.com/4jqitPtKVj

— Carol Vorderman (@carolvorders) June 20, 2024