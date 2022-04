Revine o măsură din timpul pandemiei. Milioane de români sunt direct vizați. Marcel Ciolacu a confirmat

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că actuala coaliție de guvernare ia în considerare reintroducerea măsurii de amânare a ratelor bancare pentru români. El a precizat că oficialii de la guvern au purtat discuții deja cu reprezentanții băncilor comerciale și s-a ajuns la un acord în acesrt sens.

El a precizat, însă, că un anunț oficial va fi făcut luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare. La acel moment vor fi prezentate în detaliu toate măsurile pe care intenționează să le adopte guvernul pentru protejarea populației și agenților economici.

„Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată şi cu băncile, s-a ajuns la un acord. Luni se va detalia fiecare măsură şi se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens şi am constatat necesitatea şi cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate”, a spus Marcel Ciolacu, într-o intervenție la Digi 24.

Amânarea plății ratelor bancare a fost una dintre măsurile adoptate, în contextul pandemiei de coronavirus, de guvernul condus de Ludovic Orban. Mai mulți români, cu credite, aflați în dificultate au beneficiat de o astfel de reglementare și au putut să-și amâne ratele bancare pentru o perioaă de câteva luni.

Marcel Ciolacu despre măsurile guvernamentale

În acest context, Marcel Ciolacu a precizat că din punctul său de vedere, Guvernul ar fi trebui să adopte măsuri mai îndrăznețe ca să oprească scumpirile artificiale la energie. Chiar și așa, însă, a apreciat că noile măsuri sunt predictibile.

„Au existat scumpiri speculative, de asta trebuie să prevenim aceste lucruri. Erau băieţii deştepţi din energie cu acele contracte bilaterale. Acum vor fi între producători şi marii consumatori”, a arătat președintele PSD.

De asemenea, a făcut o serie de precizări cu privire la pachetul de măsuri speciale. Marcel Ciolacu a spus că acesta va include și vouchere de 50 de euro ce vor fi acordate persoanele vulnerabile, la fiecare două luni.

„Primul lucru când am intrat la guvernare a fost pachetul social, după a venit criza în energie. Nu exista un preţ predictibil la energie electrică şi la gaze.În acest moment în zona de energie avem un preţ predictibil. Oameni de afaceri îşi pot face planul de business pe baza unor preţuri predictibile. Este şi normal să vii acum şi cu o latură socială. S-a reuşit să ţinem inflaţia cu o singură cifră şi sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reuşit, împreună cu BNR, să ţinem cursul valutar sub 5 lei”, a arătat el.

Avertismentul lui Marcel Ciolacu

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu nu a exclus ideea ca inflația să ajungă la două cifre în cazul în care guvernul nu va fi eficient. De altfel, această temere a fost exprimată, în trecut, și de fostul președinte al PNL, Florin Cîțu. Acesta avertiza că situația economică va deveni mult mai dificil de redresat în condițiile în care inflația nu va fi menținută la un nivel de sub 10%.

„Este bătălia eficienţei guvernamentale. PSD a intrat la guvernare pentru că aveam nevoie de un guvern stabil. Există o coaliţie funcţională la acest moment. Marea provocare rămâne ca guvernul să fie unul eficient, mai ales că toate lucrurile se schimbă săptămânal, nu numai la nivelul României”, a spus liderul PSD.