Ce trebuie să faci în noaptea de Revelion pentru a-ţi merge bine tot anul

Revelion 2024. Pentru a-ţi merge bine tot anul nu uitaţi să obțineți un sărut de la miezul nopții. Se crede că dacă săruți pe cineva drag în timp ce ceasul bate miezul nopții, acele sentimente vor continua tot anul.

De Revelion se spune ca e bine sa fie mult zgomot pentru a alunga spiritele rele. Unii ţin în buzunar o căpăţână de usturoi, pentru ca spiritele rele să-i ocolească.

Revelion 2024. Mănâncă 12 boabe de struguri la miezul nopții

Această superstiție care a apărut în Spania este menită să vă aducă noroc pentru anul care urmează. Nu trebuie decât să mâncați 12 boabe de struguri la miezul nopţii.

Revelion. Boabe de struguri. Sursa foto. Pixabay

Păstrați niște bani în plus în portofel. Vrei să intri într-un an plin de prosperitate financiară? Alergați la bancomat ca să vă puteți umple portofelul cu numerar. De asemenea, nu împrumutați bani în ajunul Anului Nou sau în ziua de Anul Nou și nu începeți anul cu datorii. Altfel ați putea crea un precedent pentru lunile următoare.

Revelion. Bani. Sursa foto: Pixabay

Dacă îţi ţii iubita/iubitul de mână, îţi va merge bine în amor. Iar dacă vei avea paharul în mână, vei avea un an vesel. Imediat ce ai intrat în noul an, deschide larg toate uşile şi ferestrele. Astfel, tot ceea ce este negativ va fi alungat din casa ta. Totodată, se spune că dorinţa pusă la miezul nopţii de Revelion are toate şansele să se împlinească.

Să ai vâsc în casă

Vâscul, planta sărutului. Ca să ai noroc în toate domeniile, nu uita de tradiţionalul vâsc. E bine să pui o crenguţă pe masă, pentru ca în următorul an să ai parte de bucurii, linişte şi noroc. Mai mult, îndrăgostiţii trebuie să se sărute sub vâsc, ca să fie fericiţi. Poți așeza vâscul pe masă, la ușa de la intrare sau îl poți agăța, la lustră.

Vâsc de revelion. Sursa foto. Pixabay

Revelion 2024. Nu uitaţi să purtaţi ceva roşu

De Revelion, tradiţia spune că e bine să porţi o ținută roșie, pentru că această culoare aduce noroc. Fie că este vorba despre lenjerie intimă, o cravată sau o batistă, nu trebuie să te prindă noul an fără ceva roşu pe tine. Este o culoare tonică, extravagantă, aşa cum trebuie să fii şi tu în noul an.

Lenjerie roşie de Revelion. Sursa foto: Pixabay

Ce e bine să mănânci în noaptea de Anul Nou

Vedeta meniurilor de Sărbători, carnea de porc trebuie să se regăsească, bineînţeles, şi pe masa de Revelion. Porcul este considerat norocos pentru că inspiră avuţie, acesta fiind şi motivul pentru care majoritatea puşculiţelor au formă de purceluşi. La masa de Revelion nu este recomandată carnea de pui, fiind considerată un simbol al sărăciei. Aceasta poate fi înlocuită, însă, cu carnea de curcan, considerat singura pasăre aducătoare de noroc.

Cum se face curăţenie înainte de Revelion

Dacă vreţi să aveţi parte de noroc, nu faceți nicio curățare, inclusiv vase și rufe. Mai mult, curățenie tradițională înainte de Anul Nou, este ocazia de a scăpa de lucrurile vechi. Încearcă să scapi de lucrurile inutile și, odată cu ele, te eliberezi nenorociri. Unele articole din casa noastră au energie negativă și de ele ar trebui să scapi în primul rând.

Revelion 2024. Sursa foto: Pixabay

Când faci curăţenia de Revelion încearcă să fii într-o dispoziție bună, de parcă ți se va întâmpla ceva bun cu adevărat în curând. Poți scăpa de probleme și atrage fericirea în viața ta doar dacă tu însuți scapi de emoțiile negative. Aşa că desfășură orice activitate în casa ta cu zâmbete şi voie bună.