Nicu Ion este de etnie rromă și spune că și-a propus să lupte cu prejudecățile și să-și ajute comunitatea. Succesul de acum, pe care îl vede ca pe o victorie de etapă, îl motivează să candideze și la alegerile parlamentare din țara de adopție.

Și-a dorit să reprezinte comunitatea de romi, „fără o voce în viața publică britanică”

„Bună. Eu sunt Nicu Ion și sunt candidatul Partidului Laburist. Deci, nu uitați, pe 6 mai votați Nicu Ion, Partidul Laburist. Urmăriți pagina mea de Facebook, pentru mai multe mesaje!”, iată mesajul cu care a debutat campania electorală a constănțeanului care s-a stabilit în Marea Britanie în 2012. Și-a luat soția și fetița și s-au stabilit în Newcastle, unde a fost acceptat ca profesor de matematică la un colegiu. S-a decis să intre în politică în urmă cu doi ani.

Într-un interviu pentru Digi24, Nicu Ion a explicat de ce a vrut neapărat să facă acest pas: „Doream să aduc la cunoștința autoritătilor locale faptul că există o comunitate românească, formată în majoritate din romi, care nu erau reprezentați, nu aveau o voce în viața publică”. Nicu Ion ales Partidul Laburist, un partid istoric de centru-stânga, orientat spre politici sociale, care conform statutului încurajează participarea minorităților în viața publică.

„Nu aveam vechime, dar au dat o derogare”

„M-am înscris online, un an de zile n-am interacționat deloc cu partidul, doar prin emailuri. Până la urmă, am reușit să ajung la sediul central. (…) Mi-am depus candidatura pentru a deveni candidat. Acolo, am participat la interviu. Nu aveam vechimea necesară pentru a fi selectat ca și candidat, însă interviul a fost foarte bun și au dat o derogare”, a explicat cetățeanul rom din Newcastle.

El spune că i-a convins ușor pe șefii Partidului Laburist să-l desemneze drept candidatul lor. „Argumentul meu principal a fost competența. Activitățile mele de voluntariat, munca pe care am făcut-o cu comunitatea”, a exemplificat românul. Ca să fie mai convingător pentru englezi, a mers din ușă în ușă îmdemându-i să-l voteze. Aceștia l-au ales într-un procent impresionant. „66% din votanți, într-o zonă a orașului în care votul românesc nu este decisiv. Este important, undeva pe la 10%”, spune Nicu Ion.

Încântat de rezultatul obținut, profesorul vrea să candideze și la alegerile parlamentare. De menționat un alt succes românesc în cadrul scrutinului de joi. Tot din partea Partidului Laburist a mai fost aleasă consilier local și românca Alexandra Bulat, în comitatul Cambridgeshire.

