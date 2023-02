Rețeta succesului unei trupe faimoase din România: „A contat foarte mult apropierea de Dumnezeu”

Trupa Proconsul, cu o vechime de peste 24 de ani, pe piața muzicală românească, a dezvăluit care este secretul succesului. Artiștii au spus că nu există șef în grupul lor și că au împărțit banii în mod egal. Bogdan Marin, alias Bodo, solistul trupei, a explicat că ei au ținut cont mereu de această regulă.

„Avem concert în week-end, apoi plecăm prin țară. Sărbătorim 24 de ani sub același cer. Am rămas uniți printr-o atitudine frățească, prin faptul că mereu am împărțit banii în mod egal. La noi nu există șef, toi trei suntem șefi, nu ne luăm procent niciodată. Eu fără ei nu pot face ce fac, ei fără mine la fel. Suntem legați unul de altul”, a spus acesta.

Secretul lui Bodo

Bodo a dezvăluit și care este secretul unei căsnicii fericite. El și Loredana, soția sa, sunt împreună de 14 ani, iar în pandemie, în urmă cu mai bine de doi ani, au hotărât să se mute într-o comună din județul Argeș, Dobrești, situată la 40 de kilometri de Pitești. Acesta a spus că iubirea este cea mai importantă și că flacăra trebuie ținută aprinsă cât mai mult timp.

„Noi sărbătorim Ziua Îndrăgostiților în fiecare zi. Nu trebuie să aștept ceva special ca să-mi scot soția în oraș să ne simțim bine, sau să-i spun te iubesc de mai multe ori pe zi. Secretul unei căsnicii reușite – respectul. Sincer să fiu, pentru mine a contat foarte mult apropierea de Dumnezeu”, a completat artistul.

Cuplul are și doi copii înfiați. Bodo a mai declarat că le-a spus acestora încă de la început că nu este tatăl lor, dar că va avea grijă de ei toată viața. „Astăzi este ziua lui Dani, face 11 ani. Sunt așa de fericit. L-am întrebat unde vrea să-și facă ziua. Și mi-a spus, tata, eu vreau să joc fotbal de ziua mea. Și am vorbit la club, la Topoloveni. E timp frumos. Sport să facă, muzică fac oricum. Bunicii i-au răsfățat cu două biciclete performante, eu cu două laptopuri. Mereu le cumpărăm la fel, când e ziua vreunuia. Filip e mai mic doar cu un an”. „Ambii sunt talentați la fotbal, important e că fac sport. Vin și la concerte, înainte de a câna noi, testează toate tobele să fie totul ok”, a mai spus artistul pentru Playtech.