Care este rețeta succesului Ana Pan? Trebuie să pui oamenii pe primul loc

Multe persoane se întreabă care este rețeta unei afaceri de succes. Ei bine, un prim pas spre acest obiectiv este să pui mereu oamenii pe primul loc. Un exemplu în acest sens sunt cofetăriile Ana Pan, o imagine a tradiției care se îmbină cu noutatea. O cofetărie îți poate oferi o întreagă experiență, de la gusturile copilăriei, la inovație pentru cei curioși și dornici de noutate. Ana Pan face parte din viețile românilor de mai bine de 34 de ani și continuă să fie alegerea principală a consumatorilor.

Pentru o rețetă de prăjitură ai nevoie de lapte, ouă, făină și multe altele. În schimb, ingredientele pentru rețeta succesului sunt diferite: pasiune, multă muncă și devotament. Cristiana Copos, fondatoarea Ana Pan, este un exemplu de ambiție și determinare, o dovadă a faptului că dacă lupți pentru ceea ce îți dorești, poți ajunge în vârful muntelui, conform Infofinanciar .

Cibernetică, algoritmi și ... prăjituri

Viața te poate lua pe nepregătite, mai ales când pleci la drum cu un plan, dar în final lucrurile nu ies așa cum te-ai fi așteptat, poate chiar mai bine. Cristiana Copos, fondatoarea Ana Pan, și-a început cariera departe de ingrediente și ustensile. A absolvit Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul ASE. „Întotdeauna mi s-a părut că cibernetica și matematica pot să schimbe lumea și putem să găsim noi algoritmi care să ne ridice viitorul pe alte trepte de progres” a explicat aceasta.

Cine s-ar fi așteptat ca un cercetător științific să devină cofetar? Revoluția din 1989 a adus o schimbare pentru Cristiana Copos, care a realizat că există noi oportunități spre care se poate îndrepta. „Am mai croit încă un drum în viață mea către un alt domeniu de activitate: alimentația publică” a spus fondatoarea Ana Pan.

Dorința de schimbare

Dorința de a începe o afacere a pornit din nevoia de oferi românilor servicii „ca la carte”. Cristiana a vrut să schimbe concepțiile care patronau societatea înainte de revoluție. Într-o plimbare cu fiica sa, a intrat într-o cofetărie și a dorit să-i cumpere acesteia o prăjitură. Erau tăvi pline cu amandine proaspete, dar vânzătoarea i-a spus că nu le poate oferi decât ce se află în vitrină, pentru că prăjiturile respective erau destinate altor persoane.

„Pe vremea lui Ceaușescu, acest lucru cu <să-mi dea ceva de sub tejghea> însemna ca ești privilegiat. Mi-am dorit în tot ceea ce fac să nu existe diferențe între oameni, să dau ceva de sub tejghea. Toată lumea să vină și să fie primită ca și când este singurul client sau este cea mai importantă persoană din viața mea” a explicat aceasta.

Începuturile afacerii

Astfel, în 1990 a deschis prima cofetărie sub numele de Ana Co, care este punctul de pornire al întregii afaceri. Deși multă lume i-a spus că nu va reuși, succesul a venit imediat. „Aveam niște cozi în 1990, când am deschis această afacere, de 30-40 de persoane. Pentru că ofeream la momentul acela lucruri care nu se găseau, prăjituri de casă în cofetării și ingrediente de cea mai înaltă calitate” a spus Cristiana.

Ana Co a pornit ca un magazin de familie în Dorobanți. Cristiana a reușit să convingă trei maeștri cofetari din piață, de la instituții precum Capșa sau Nestor, să creadă în afacerea ei. „Maeștri au zis <noi vrem să mai retrăim odată istoria Capșa>, dar dumneavoastră trebuie să ne promiteți că faceți ce vă spunem noi” a povestit fondatoarea. Iar acești trei experți ai cofetăriei au adus valoare și gust în povestea afacerii. „Ne-au învățat că nu trebuie să ne abatem de la nimic care să fie în favoarea clientului. Totul să fie proaspăt, ingredientele să fie cele mai bune care sunt pe piață” a explicat Cristiana.

Ana Pan, inovație pe piața românească

În 1992, a apărut și denumirea de Ana Pan, de la noul produs pe care l-au adus pe piața din România: pâine artizanală. Pentru ca românii să aibă parte de alimente calitative ca în străinătate, Cristiana a colaborat cu un expert francez. Astfel, a adus din Franța făină cu ingrediente speciale, germeni de grâu, care aducea un beneficiu, era extrem de sănătoasă. „Cred că am făcut și un fel de educație alimentară, pentru că oamenii ne spuneau la un moment dat că aleg să cumpere pentru că au încredere. Era cel mai frumos compliment și cea mai mare obligație” a spus fondatoarea.

În prezent, afacerea a ajuns la 16 magazine. Cristiana, împreună cu fiica sa, Alexandra, au dorit să vină cu un concept nou. Mai exact, să deschidă o nouă linie pe modelul coffee shop-urilor din America. Astfel, s-au dezvoltat două tipuri de magazine: 11 Shop-uri Ana Pan, 5 Bakery Coffee Shop-uri Ana Baking Co. În scopul de a le oferi clienților toate produsele de care au nevoie.

„Ne dorim în continuare ca Ana Pan și Ana Baking Co. să fie brandurile de suflet ale clienților noștri, primul loc unde se opresc pentru un mic dejun rapid, specialități de cafea, un prânz și o gustare sărată sau dulce, pentru a-și lua pâinea pentru acasă și platourile de prăjituri și patiserie pe care să le împartă cu cei dragi” a spus Cristiana Copos.

O mare familie

Echipa Ana Pan este o mare familie în care se regăsesc peste 200 de angajați. Alexandra Copos a reușit, prin intermediul training-urilor pentru angajați, să dezvolte o cultură a egalității, în care toată lumea muncește cu pasiune pentru un scop comun.

„Suntem una dintre firmele cu cea mai mare longevitate a vechimii în muncă. Cred că ceea ce ne definește este pasiunea pentru bun, pentru frumos, pentru proaspăt. Pasiune pe care am reușit să o inducem și prin păstrarea oamenilor vechi. Avem persoane care sunt de 34 de ani cu noi. Suntem ca într-o echipă, nu există șefi, suntem colegi cu toții. Nu contează dacă ești administrator, angajat sau proprietar, trebuie să fim toți de aceeași parte a baricadei” a explicat fondatoarea.

Reinventare a magazinelor Ana Pan

Anul 2023 a fost unul foarte bun pentru afacerile Ana Pan, ajungând la o cifră de afaceri de 35 de milioane de lei. De asemenea, s-a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 15% față de anul 2022. Având în vedere schimbările din cadrul mediului de afaceri, o firmă are nevoie de flexibilitate și răspunsuri rapide la nevoile pieței. Astfel, firma a pus pe masă un plan de investiții de 1,5 milioane de lei, care are scopul de a reinventa locațiile, în concordanță cu tendințele de astăzi.

„Vrem să facem un refresh al magazinelor Ana PAN într-un concept mult mai primitor, focusat pe o gamă de produse tradiționale reinventate. Cred că o parte a succesului nostru a ținut de faptul că oamenii și-au regăsit gusturile copilăriei în produsele noastre. La finalul anului 2023 am refăcut una dintre unitățile noastre, care acum reprezintă un etalon pentru proiectele viitoare. Este vorba de shop-ul din Calea 13 Septembrie, care îmbină atmosfera autentic bucureșteană cu nostalgia produselor Ana Pan” a povestit Cristiana Copos.

„Este musai să pui dragoste”

Așa cum ne spune orice cofetar de succes, dragostea este ingredientul principal din fiecare rețetă de prăjituri. „Este musai să ai dragoste. Trebuie să pui pasiune, dragoste și respect, pentru fiecare om care vine, fiecare vorbă pe care ți-o spune, fiecare leu pe care îl investește. În așa fel încât, el când pleacă de la tine, să se simtă valorizat, să se simtă ascultat” a explicat Cristiana.

În shop-urile Ana Pan, clienții se bucură de adevărate experiențe, în care sunt stimulați senzorial de mirosuri îmbietoare. Lucru care îi ajută să se simtă parte din povestea cofetăriei. „În magazinele în care putem lucra în mini-laboratoare, facem aprovizionarea și coacem de mai multe ori pe zi. În așa fel încât oamenii să regăsească ideea de fresh, de miros delicios, de mâncărică caldă, de foietaj proaspăt, de aluat vanilat” a explicat fondatoarea Ana Pan.