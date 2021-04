Florin Cîțu, premierul României, a pledat din nou, lui seară, despre importanța campaniei de vaccinare și beneficiile pe care le-ar avea românii care s-au imunizat. În comparație cu cei care nu vor să facă acest lucru. HoReCa s-ar putea redeschide, iar „loc în față” vor primi persoanele care s-au vaccinat.

„Industria spune că sunt gata să deschidă pentru cei care se vaccinează. Eu vreau să mă asigur că toți românii au acces la vaccin și nu există discriminare. Dacă ai avut acces la vaccin și n-ai vrut să te vaccinezi…, o să fie complicat”, a afirmat premierul Florin Cîțu la Digi 24.

De asemenea, restaurantele care își vaccinează tot personalul, ar putea să aibă porțile deschise permanent, după cum a anunțat șeful Executivului.

Modul în care restaurantele ar fi deschise permanent

„Trebuie să vedem partea asta de după pandemie și am avut discuții cu restaurantele, pentru că au fost lovite cel mai mult în perioada asta de pandemie, din păcate.

Pentru restaurante am propus și discutăm – nu este o decizie luată, dar discutăm – ca dacă își vaccinează tot personalul, și hotelierii și așa mai departe, să fie deschiși tot timpul, să nu mai fie legați de rata de incidență. Deci, poate să fie deschis, poate cu 50 la sută din capacitate, dar să nu mai fie legați de rata de incidență – crește, scade rata de incidență, să-i închidem. Să nu mai fie (închis), dacă are tot personalul în acea unitate vaccinat”, a mai precizat Florin Cîțu.

Discuția se extinde și la companiile românești, care și ele ar trebui să-și imunizeze întreg personalul. „Și așa putem să facem și cu companiile din România. Trebuie să-și vaccineze tot personalul pentru că așa nu mai au probleme cu producția, nu mai au focare. Și sunt sigur că vor dori. Ne-au spus companiile, ne tot sunau, să facă centru de vaccinare.

Avem vaccin acum să facem centru să se vaccineze oamenii. Companiile mari sunt sigur că vor face acest lucru. Este în beneficiul tuturor”, a spus prim-ministrul, care a continuat.

„Obiectivul meu eu mi l-am atins: am făcut rost de doze, avem centre de vaccinare, avem tot ce trebuie”

„Dacă românii vor să revină la normalitate, avem dozele, putem să avem 50 la sută dintre persoane vaccinate la sfârșitul lunii mai. Trebuie doar să ne vaccinăm. Obiectivul meu eu mi l-am atins: am făcut rost de doze, avem centre de vaccinare, avem tot ce trebuie. Doar să ne vaccinăm. E un obiectiv în care iau o cifră pesimistă, dar noi avem mai multe doze. Am zis OK, 5 milioane la sfârșitul lunii mai.”