Reset Earth, jocul video creat de Organizația Națiunilor Unite pentru apărarea mediului.

Acesta este un proiect pe termen lung din care face parte un scurtmetraj de animație intitulat Reset Earth: One Ozone. One planet, One Chance, disponibil pe YouTube şi un joc video pentru dispozitive mobile Android şi iOS care va fi disponibil începând cu data de 10 februarie.

Jocul video s-a născut din dorința de a implica noile generații în, probabil, cea mai mare problemă cu care se confruntă omenirea în momentul de față. Pe lângă asta, se dorește folosirea și răspândirea acestui joc pentru campania de conștientizare a problemelor legate de gaura din stratul de ozon. Impactul are urma să aibă loc printr-un limbaj pe care copiii şi adolescenţii îl cunosc foarte bine: jocurile video.

Reset Earth, jocul video creat de Organizația Națiunilor Unite pentru apărarea mediului

Titlul, în single-player și cu o grafică amuzantă, vizează o vârstă cuprinsă între 10 și 15 ani. Amplasat în 2084, Reset Earth urmărește experienţele a trei adolescenți, Knox, Sagan și Terran, angajați într-o cursă contra timpului pentru a găsi cauzele răspândirii unui virus de neoprit numit „The Grow”. The Grow este o boală teribilă care afectează întreaga planetă și care a redus speranța de viață la mai puțin de treizeci de ani. ONU încearcă, astfel, să ducă nivelul de conștientizare a problemei și în rândul copiilor.

Reset Earth, jocul video creat de Organizația Națiunilor Unite pentru apărarea mediului.

Dar care este tema jocului video?

Călătoria copiilor îi va duce înapoi în timp pentru a descoperi cauzele bolii, înțelegând astfel importanța stratului de ozon și impactul pe care acțiunea colectivă și colaborativă îl poate avea asupra unei cauze comune.

Jocul video și scurtmetrajul Reset Earth: One Ozone. One planet, One Chance, reprezintă începutul campaniei de sensibilizare privind problemele de mediu. Această campanie inițiată de ONU va dura pe tot parcursul anului 2021.

Traducerea Cătălina Păunel/cpaunel/cciulu