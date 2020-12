Nu există coronavirus care să-i oprească pe Youtuberi, ale căror profituri au crescut vertiginos în anul 2020.

Pentru ei, efectul Covid este un beneficiu care, în perioada prăbușirii industriei spectacolului „fizic”, a accelerat înlocuirea lor, deja în curs, în ochii generațiilor mai tinere. Revista americană Forbes a publicat lista celor 10 Youtuberi cel mai bine plătiți (toți în zeci de milioane de dolari), care au strâns 211 milioane de dolari în anul fiscal care a început pe 1 iunie 2019 și a durat 12 luni.

Câştigurile sunt cu 30% mai mari decât în ​​anul precedent și sunt un rezultat legat de boom-ul canalului cu același nume și al consumului digital din timpul lockdown-ului.

Cei 10 Youtuberi cel mai bine plătiți din 2020

1. Ryan Kaji 29.500.000 dolari

2. Domnul Bestie (Jimmy Donaldson) 24.000.000 $

3. Dude Perfect 23.000.000 de dolari

4. Rhett și Link 20.000.000 dolari

5. Markiplier 19.500.000 dolari

6. Preston Arsement 19.000.000 dolari

7. Nastya 18.500.000 dolari

8. Blippi 17.000.000 dolari

9. David Dobrik 16.000.000 dolari

10. Jeffree Star 15.000.000 dolari

Pentru al treilea an consecutiv, deținătorul recordului este un copil în vârstă de nouă ani: Ryan Kaji, protagonistul american al „unboxing” (videoclip cu recenzii ale jucăriilor noi „aruncate” online), care a câștigat aproape 30 de milioane. Pe valul succesului, micuțul Ryan a lansat o linie de jucării care are o cifră de afaceri de 200 de milioane și are propriul său spațiu pe Nickelodeon. În ciuda vârstei fragede, este o realitate consolidată, cu 41,7 milioane de abonați și peste 12 miliarde de vizionări.

Mulți Youtuberi, inclusiv primul de pe listă, îşi câștigă majoritatea banilor din venituri suplimentare provenind din vânzarea de produse cu propriul brand, sau din parteneriate cu companii renumite: chiar dacă nucleul principal rămân veniturile generate de videoclipurile de pe YouTube, și veniturile din publicitate aferente, care la începutul pandemiei s-au prăbușit, dar şi-au revenit destul de repede.

Locul doi este ocupat de un anumit Mr Beast, pe numele lui adevărat Jimmy Donaldson, un tip de 24 de milioane de dolari care pe 4 iulie, de Ziua Independenței SUA, când mulți compatrioți au rămas închişi acasă, a organizat în faţa camerei de luat vederi un adevărat spectacol pirotehnic care l-a costat 600.000 de dolari.

În top 10 mai sunt doi noi veniţi, producătorul de conținut pentru copii Blippi (pe locul opt și unul dintre puținii adulți din clasament, cu venituri de 17 milioane de dolari) și comediantul David Dobrick (pe locul nouă, cu un milion mai puțin). Mai pe scurt, grupul Dude Perfect. (Raor)

Traducerea Cătălina Păunel