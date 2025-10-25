Social

Republica Moldova trece la ora de iarnă. Noaptea cea mai lungă din an ne aduce o oră în plus de somn

Republica Moldova trece la ora de iarnă. Noaptea cea mai lungă din an ne aduce o oră în plus de somn
Republica Moldova se pregătește să treacă, la noapte, la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26–27 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Prin urmare, ultima zi de duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore.

Această schimbare marchează revenirea la timpul standard al Europei de Est. Medicii și specialiștii în somnologie atrag atenția că trecerea la ora de iarnă poate avea efecte vizibile asupra organismului. Printre cele mai frecvente se numără oboseala accentuată, iritabilitatea, scăderea concentrării și, în unele cazuri, stări ușoare de depresie sezonieră.

Sursa: arhiva EVZ

Adaptarea la noul ritm circadian poate dura câteva zile, uneori chiar o săptămână, mai ales pentru persoanele care se culcă târziu sau care lucrează în ture de noapte. Specialiștii recomandă ca, în această perioadă, să fie respectat un program regulat de somn și să se evite consumul excesiv de cafeină sau dispozitive electronice înainte de culcare.

De ce schimbăm ora, o măsură veche de peste un secol

Deși expresia „trecerea la ora de iarnă” este folosită de zeci de ani, în realitate este vorba despre revenirea la ora standard, cea care reflectă timpul solar. Ideea de a modifica ora a apărut pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în 1916, cu scopul de a economisi energie prin folosirea mai eficientă a luminii naturale.

Primii care au aplicat această măsură au fost germanii, urmați de britanici, iar ulterior practica s-a extins în întreaga Europă. Astăzi, aproximativ 70 de țări din lume folosesc sistemul schimbării orei, deși în statele ecuatoriale și tropicale acesta nu are rost, deoarece durata zilei este aproape constantă pe tot parcursul anului.

Fotografii de toamnă

Sursa foto: Freepik.com

Republica Moldova, parte a sistemului european

Republica Moldova a introdus oficial această practică în 1979, aliniindu-se ulterior normelor europene. La nivelul Uniunii Europene, directiva privind ora de vară este aplicată din 2001, stabilind ca trecerea la ora de vară să se facă în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora standard — în ultima duminică din octombrie.

Totuși, în 2018–2019, Parlamentul European a votat pentru eliminarea acestei schimbări sezoniere, lăsând statelor membre libertatea de a decide dacă păstrează ora de vară sau cea standard. Din cauza pandemiei și a crizei energetice, decizia finală a fost amânată, iar dezbaterea rămâne deschisă.

