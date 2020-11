Igor Dodon face mai nou apel la personaje istorice în încercarea de a-i convinge pe cetățenii din Republica Moldova să dea dovadă de „unitate” în turul al doilea al scrutinului prezidențial.

Igor Dodon candideză ca independent însă este susținut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.

În timpul unui miting electoral organizat în centrul Chișinăului, aproape de statuia lui Ștefan cel Mare, Dodon a declarat că „valorile lui Ştefan” trebuie păstrate în Republica Moldova, scrie Agerpres.

„Noi pe parlamentari nu putem să-i tragem în țeapă”

„Aici alături este monumentul lui Ştefan cel Mare. Foarte des mă întreab: cui i-a fost mai greu? Nouă, în această perioadă, sau pe timpul lui Ştefan? Noi avem aceleaşi probleme ca în timpul acela. Ce a făcut Ştefan cel Mare? În primul rând, s-a lămurit cu boierii, numai că atunci era mai simplu, i-a tras în ţeapă pe toţi. Noi pe parlamentari nu putem să îi tragem în ţeapă. (…) Pentru a păstra valorile noastre tradiţionale, religia noastră, noi trebuie pe 15 noiembrie să fim toţi, împreună, unu ca unu, şi dacă noi vom demonstra responsabilitate, victoria va fi de partea noastră, pentru a salva Moldova, pentru a asigura viitorul copiilor nostril”, a afirmat Dodon.

„Opoziția nu are programe, nu ştie ce să facă pentru oameni”

„Peste câteva zile trebuie să luăm o decizie importantă. Unde şi cum se va mişca Republica Moldova. Noi am făcut o campanie electorală curată, onestă. Eu am fost în toate raioanele din Republica Moldova. Eu am fost alături de voi, dragi cetăţeni. Toţi au bătut în această campanie electorală în Dodon. Toţi absolut, pentru că ei nu au programe, ei nu au valori, ei nu ştiu ce trebuie să facă pentru oameni. Noi împreună, echipa noastră, împreună cu cei care sunt în Guvern acum, împreună cu cei care conduc municipiul Chişinău, cu cei de la Nord şi de la Sud, am ţinut piept în acest an unor provocări fără precedent. În pandemie, în an de criză, cu seceta care a fost prima dată din 1947, noi am ţinut piept. Noi am gestionat situaţia, noi am asigurat pensiile şi salariile, pentru că noi suntem o echipă de profesionişti. Noi ştim ce şi cum trebuie făcut pentru Republica Moldova. Acum, o mână de ONG-işti vrea să ne dea jos prin minciună, prin spaimă, prin manipulări, prin fake-news în fiecare zi. Ne atacă pe noi, ne atacă familia, pe cei apropiaţi. O să le permitem noi acest lucru? Eu cred că noi putem să demonstrăm că noi suntem o forţă”, a mai declarat liderul de la Chișinău.