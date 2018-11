REPUBLICA EUROPEANĂ a globaliștilor e inspirată de IMPERIUL HABSBURGIC! “Monarhia bicefală a asigurat statul de drept fără a încerca să omogenizeze diversele culturi”

Ca un jucător de poker disperat că pierde tot, oligarhia globalistă a decis să arunce și ultimul atu pe masă înainte de alegerile europene. În loc să apere Uniunea Europeană, pe care au construit-o exact după cum au vrut, acum se pregătesc să intre în rândul criticilor construcției europene. Politologul german Ulrike Guerot este vârful de lance al acestei încercări de a obține întregul pot printr-o cacealma de proporții. Prin ce strategie vor să pozeze globaliștii în Albă ca Zăpada, aflați acum!





Guerot spune că Uniunea Europeană a eșuat, că și-a neglijat complet rolul de uniune a cetățenilor, concentrându-se exclusiv asupra integrării statelor. Marea ei descoperire este că Uniunea nu e prea democratică, fiind practic la cheremul țărilor mari precum Franța și Germania. Pentru a corecta aceste neajunsuri, Guerot propune o Republică Europeană cu un președinte și un parlament ales de toți cetățenii Europei, după principiul un om- un vot.



Până aici, toate bune și frumoase. E foarte adevărat că Uniunea Europeană nu prea excelează la capitolul democrație. O spun de mai bine de 20 de ani euroscepticii, (Vaclav Klaus, de pildă) care s-au tot plâns că în Parlamentul European nu e loc pentru Opoziție și că guvernarea Comisiei Europene nu e supusă unui control instituțional riguros. Marea problemă este însă că, sub pretextul modernizării și democratizării Europei, Ulrike Guerot încearcă să-și impună propria agendă radicală de stânga, din care rânjește sinistru spectrul

defunctului Imperiu Habsburgic. Dar, să o luăm pe rând. Proclamația Republicii Europene are câteva paragrafe care ar declanșa într-o clipă războie civile în Europa. Marea criză pe care o traversează astăzi Uniunea este legată. În primul rând, de valul fără precedent de imigrație. Și tocmai la acest capitol, proclamația de independență declară nici mai mult, nici mai puțin decât că „ toate persoanele prezente în momentul de faţă în Europa (sunt n.r) cetăţeni şi cetăţene ale Republicii Europene”. Cu alte cuvinte, și imigranții ilegali, și cei care urmează să fie expulzați. Și asta nu e tot. Ulrike Guerot vrea să împlinească dintr-un foc visul globalist de a desființa și statele naționale, și granițele Europei. „Recunoaştem și acceptăm faptul că bogăţia Europei are la bază exploatarea altor continente şi suprimarea unor culturi vreme de secole. Din acest motiv, împărţim teritoriul nostru cu cei pe care i-am gonit de pe al lor. Oricine doreşte, poate fi un european. Republica Europeană este primul pas pe

drumul către o democraţie globală.” Din punctul meu de vedere, doamna Guerot poate invita pe oricine în budoarul domniei sale. N-o fi România bogată, dar națiunea noastră nu are nicio responsabilitate istorică pentru perioada colonială. N-am exploatat și n-am jefuit pe nimeni. Ba, mai mult, vreme de sute de ani românii au fost jefuiți sistematic de otomani și de Imperiul Habsburgic, pe care Ulrike Guerot și amicul ei Robert Menasse vor să-l învie. Ascultați ce spune acest scriitor (Robert Menasse), acolitul lui Ulrike Guerot și semnatar al

Proclamației Republicii Europene. „Gândiți-vă la Austria: la vechea Austrie! Imperiul Habsburgic a fost o construcție multietnică, multilingvă, o unitate transnațională, care nu avea nicio idee națională, nici ambiția de a forma o națiune. Micile regiuni care au trăit împreună sub coroană în monarhia dunăreană au combinat protecția extinsă prin statul universal de drept și o administrație și o infrastructură comune, fără a încerca să omogenizeze diversele culturi și mentalități. Ideologia naționalismului a distrus această

construcție. Iar popoarele din toate țările care au format apoi națiuni independente nu au avut o singură zi mai fericită, mai autonomă și mai liberă ca înainte; dimpotrivă, au trăit vieți mizerabile în sistemele totalitare.” Așadar asta e Republica Europeană, vechea Kakanie (Kaiserlich und Königlich), statul cezaro-crăiesc de care ardelenii, bănățenii și bucovinenii au scăpat prin jertfa a sute de mii de români.



Cât privește democrația globală, Proclamația nu face decât să valideze teoriile conspirației. Republica Europeană promovată de Ulrike Guerot este în fapt o altă Albă Ca Zăpada inventată de elita globalistă de extrema stângă. Scopul ei este să ne prostească în față că soluția pentru metehnele Uniunii Europene este o integrare totală, acceptarea oricui o vrea să vină în Europa și demolarea tuturor instituțiilor istorice ale Europei. O cacealma de proporții gigantice menită să blocheze ascensiunea naționaliștilor în toată Europa și să pună bazele

statului mondial visat de Grupul Bilderberg.

