Reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor: Sunt zeci de înmormântări pe an şi două-trei botezuri

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor au declarat că populația a scăzut considerabil în mediul rural și că preoții au ajuns să oficializeze mai multe înmormântări decât botezuri. Preotul Marian Timofte, care ocupă funcţia de vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, consideră că biserica rezistă cu greu în fața acestor obstacole din ultimii ani.

„La un moment dat, se făcuse o remarcă: din ţară, într-un singur an, a plecat populaţia cât a municipiului Piteşti. Într-un singur an. Lucrul acesta ar trebui să dea de gândit, iar aspectul acesta nu rămâne fără urmări nici la nivelul pastoraţiei, la lucrarea pastorală şi misionară a bisericii şi a preoţilor. Preotul rămâne în aceeaşi comunitate care în urmă cu 30 de ani avea 400 sau 500 de familii, iar astăzi mai are sub 200 de familii, iar dacă acum 30 de ani era de 200 de familii, acum mai sunt câteva zeci de familii şi preotul rămâne în continuare pe baricade, dacă pot să spun aşa, rezistând acestor obstacole reale pe care le aduce contextul în care suntem. (…) Este o realitate pe care ne-o aduc la cunoştinţă majoritatea preoţilor, cel puţin din mediul rural. Marea majoritate a preoţilor spun că au câteva zeci de înmormântări pe an şi au două-trei botezuri într-un an. Este limpede, dacă acest decalaj continuă de la an la an, la ce se va ajunge”, a afirmat preotul Marian Timofte.

Puține botezuri, multe înmormântări

Acesta a mai declarat că Episcopia ortodoxă română a Italiei oficializează mai multe slujbe de botez decât episcopiile din României, asta pentru că mulți români au plecat în străinătate și i-au lăsat pe bătrâni în țară.

„Din cauza exodului şi a migraţiei populaţiei active a României, într-un segment foarte consistent, a dus la o situaţie foarte curioasă. Citeam că în Italia s-au săvârşit mai multe botezuri decât în eparhii de aici, din graniţele ţării. Şi este explicabil, pentru că acolo s-a dus populaţia activă, tinerii, şi au întemeiat familii. Este explicabil ceea ce se întâmplă. Din păcate, fenomenul nu s-a oprit. Nădăjduim noi să se mai fi diminuat întrucâtva faţă de ceea ce se întâmpla cu 10-15 ani în urmă, mai ales după integrarea României în Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007, când masiv plecau oamenii”, a adăugat vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, potrivit Agerpress.