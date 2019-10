Fostul procuror și primar al New Yorkului, ajuns între timp avocatul personal al preşedintelui Donald Trump, este acuzat că a primit în timpul campaniei electorale de la Casa Albă suma de 500.000 de dolari de la Lev Parnas, un om de afaceri ucrainean cu multe conexiuni la Kiev și Moscova! Banii au fost dovediți ca donații ilegale pentru un comitet de sprijin al candidaturii lui Donald Trump!

Lev Parnas este de mulți ani un apropiat al lui Rudolf Giuliani, care nu o dată a recunoscut că a fost ajutat de amicul său în cercetarea fraudelor comise de familia lui Joe Biden în Ucraina.

Igor Fruman și o altă sponsorizare ilegală

În poveste este implicat și un alt personaj dubios, scrie The New Yorker. Igor Fruman, din Belarus. A virat 300.000 de euro aceluiași comitet de sprijin pentru candidatura lui Trump. Ulterior, ONG-ul a comis o raportare în fals când a anunțat că banii ar proveni, de fapt, de la o companie de gaze americană.

Agenții FBI n-au crezut povestea, iar acum Fruman este în spatele gratiilor. A fost arestat pe Aeroportul Internațional Dulles, cu un bilet spre Viena asupra lui! Soția, Yelysaveta Naumova, duce o viață de lux la Miami, participă la show-uri de modă și este o adevărată bombă-sexy răsfățată cu bani de la Moscova. Mare parte din „afacerile” lui Igor Fruman sunt derulate în și cu Rusia!

„Rudy” recunoaște: Da, mi-a dat!

După ce cotidianul The New York Times a scris săptămâna trecută despre sponsorizările ilegale făcute de Lev Parnas (le-a spus asociaților săi că i-a dat sute de mii de dolari lui Giuliani), fostul procuror și primar al New Yorkului recunoaște. „Da, am primit 500.000 de dolari de la Parnas”, a confirmat Giuliani!

Din rechizitoriul agenților FBI rezultă că un afacerist din Rusia, rămas încă neidentificat opiniei publice, a transferat 500.000 de dolari din conturi bancare offshore într-un cont din SUA controlat de Fruman. Banii au fost folosiți de Igor Fruman și Lev Parnas pentru a cumpăra influență în rândul politicienilor americani!

Te-ar putea interesa și: