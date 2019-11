Este extrem de greu sa pierzi pe cineva drag, iar aceasta pierdere devine si mai greu de suportat in momentul in care decesul are loc intr-o alta tara. Ca si cum nu era suficient ca o persoana draga decedat, acest lucru sa intamplat intr-o alta tara. Ce este de facut intr-o astfel de situatie? O intrebare la care doar persoanele care au trecut printr-o astfel de situatie stiu sa raspunda. Apelarea la serviciile oferite de catre o firma care ofera servicii de repatriere este primul lucru care trebuie facut in cazul in care se doreste repatrierea unui decedat dintr-o alta tara.

Repatriere-decedati.ro contribuie la inmormantarea asa cum se cuvine a persoanei decedata in strainatate

Avand in vedere ca pe nimeni nu intereseaza care sunt firmele care ofera serviciul de repatriere a persoanelor decedate este destul de dificil de gasit o astfel de firma cu toate ca pe piata exista o varietate mare de astfel de firme. Teama de a nu alege ceva gresit este impedimentul care sta in calea alegerii unei astfel de firme. Pentru a fi sigur ca firma aleasa este ceea ce trebuie pentru ca procesul de repatriere sa se desfasoare in conditii profesioniste si legale trebuie tinut cont de urmatoarele aspecte:

Experienta avuta in acest domeniu de activitate. In cazul in care experienta este mare atunci este clar ca personalul care lucreaza in cadrul firmei stie care sunt pasii care trebuie parcursi pentru a repatria in conditii decente persoanele decedate in afara granitelor tarii noastre.

Interesul pe care personalul firmei il arata pentru rezolvarea cat mai rapida a procesului de repatriere. Intr-o astfel de situatie tragica este clar ca timpul este foarte pretios iar procesul de repatriere trebuie sa se realizeze intr-un timp cat mai scurt.

Flota de autovehicule detinute dar si calitatea celorlalte echipamente utilizate in timpul procesului de repatriere a persoanei decedata. Acestea trebuie sa fie in cele mai bune conditii, sa respecte intocmai legislatia europeana si sa ofere conditii decente de transport.

Servicii oferite

https://www.repatriere-decedati.ro ofera toate serviciile necesare pentru ca procesul de repatriere a persoanei decedata sa se realizeze cat mai repede si intr-un mod cat mai profesionist. Serviciile oferite de catre aceasta firma de servicii funerare sunt urmatoarele:

Intocmirea documentelor necesare efectuarii repatrierii. Acest serviciu presupune obtinerea tuturor documentelor necesare realizarii repatrierii. Toate aceste documente sunt obtinute de catre reprezentantii firmei de repatriere, nefiind necesara deplasarea familiei in tara in care s-a produs decesul.

Deshumari si transport ramasite. Acest serviciu este contractat de catre familiile care din diverse motive nu au putut sa aduca in tara persoana decedata in strainatate. Serviciul de deshumari si transport ramasite presupune faptul ca firma de repatrieri persoane decedate este imputernicita sa faca toate demersurile necesare deshumarii persoanei decedata si aducerea ramasitelor in tara noastra pentru a se putea efectua o inmormantare crestineasca.

Toaletare si servicii de imbalsamare profesionala. Pentru ca o persoana decedata sa poata fi repatriata este necesar ca aceasta sa fie imbalsamata si toaletata. Specialistii care lucreaza in cadrul firmei Repatriere decedati se vor asigura ca persoana decedata este toaletata si imbalsamata corespunzator .

Incinerare si transport urne. Cu toate ca romanii nu sunt de acord cu incinerarea exista si situatii in care oamenii apeleaza la incinerare. Acest lucru este posibil si in cazul in care decesul s-a produs intr-o tara straina. Repatriere-decedati.ro poate sa se ocupe de toate formalitatile necesare incinerarii persoanei decedata in tara in care s-a produs decesul si aducerea in tara a urnei in care se afla cenusa decedatului.

Repatriere pe cale rutiera. Aceasta este modalitatea cea mai populara pentru repatrierea unei persoane decedata. Este cea mai ieftina metoda de repatriere.

Repatriere pe cale aeriana. Este o metoda de repatriere mai scumpa insa, este o metoda de repatriere care presupune trecerea unui timp mai scurt pana in momentul in care trupul neinsufletit ajunge la familie.

Asistenta juridica pentru recuperari daune in cazul decesului cauzat de catre un accident rutier. Prin intermediul acestui serviciu, familia va fi despagubita in cazul in care decesul s-a petrecut in situatii dubioase sau ca urmare a producerii unui accident auto, de munca, etc.

De ce repatriere-decedati.ro?

Firma care se va ocupa de repatrierea persoanei decedata nu trebuie aleasa la intamplare pentru ca o astfel de firma trebuie sa indeplineasca anumite criterii si, nu toate reusesc acest lucru. In primul rand, personalul care lucreaza in cadrul firmei trebuie sa fie profesionist, sa empatizeze cu drama traita de catre o familie care tocmai a pierdut pentru totdeauna un membru, sa detina o flota de autovehicule care respecta intocmai cerintele europene, sa nu incerce sa profite din punct de vedere financiar de pe urma unei astfel de drame.

Concluzii

In momentele cele mai dificile din viata, prin care la un moment dat fiecare dintre noi va trece, trebuie apelat doar la specialisti. Repatriere decedati sunt specialistii la care trebuie apelat pentru a putea inmormanta crestineste o persoana decedata in afara granitelor tarii noastre.

